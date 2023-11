Romina Power, il commovente ricordo per la figlia Ylenia, scomparsa nel 1994

Questi sono senza ombra di dubbio giorni molto importanti per Al Bano e Romina Power. La coppia ha ricordato sulle rispettive pagine social la figlia Ylenia, scomparsa nel 1994 in circostanze misteriose. Inutile dire che il ricordo dei due cantanti per la loro figlia ha commosso tutti. Scopriamo insieme quali sono state le loro parole.

Lo scorso 29 novembre Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 53 anni. Proprio nel giorno del suo compleanno Al Bano e Romina Power hanno voluto ricordare la loro figlia, scomparsa in circostanze misteriose nel 1994. Le parole di Romina hanno commosso l’intero popolo del web:

In questo giorno, 53 anni fa, sei arrivata tu nelle nostre vite, Ylenia. Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno. Una cosa che so è che l’amore che provo per te non cambierà mai e aspetterò per sempre il tuo ritorno.

Anche Al Bano ha voluto ricordare sulla sua pagina social sua figlia con queste parole:

Sei sempre al mio fianco.

Da 30 anni Al Bano e Romina sono alla ricerca della verità. Numerose storie ci sono state attorno a questa scomparsa. Se papà Al Bano nel corso degli anni si è convinto della morte di Ylenia, chi nutre ancora la speranza di poterla un giorno riabbracciare, è mamma Romina. La cantante pubblica spesso sul suo profilo Instagram ricordi di sua figlia.

Tra le tante parole scritte per Ylenia, queste rappresentano senza ombra di dubbio un colpo al cuore:

Ylenia mia cara voglio che tu sappia che la mamma ti aspetta sempre!

Pensieri di una mamma che non accetta di non poter più rivedere sua figlia e che mostrano la sofferenza di dover vivere con il dubbio, senza una certezza su cosa sia realmente successo quel maledetto giorni di 29 anni fa.