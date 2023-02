Rosa Chemical avrebbe chiesto la foto dei piedi alla Ferragni: l’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Rosa Chemical è uno degli artisti più chiacchierati e popolari in questa 73esima edizione del Festival Di Sanremo. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, il cantante si sarebbe reso protagonista di un clamoroso gesto nei confronti di Chiara Ferragni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rosa Chemical ha debuttato sul palco dell’Ariston con il suo brano intitolato “Made In Italy” il quale ha raggiunto già i primi posti nelle classiche musicali. Essendo un personaggio molto controverso, l’artista è spesso oggetto di critiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ROSA ♡ CHEMICAL (@gipsyboiros

Nel corso delle ultime ore, il celebre cantante è finito al centro della cronaca rosa ma questa volta a renderlo protagonista di un gossip è stata una dichiarazione shock da parte di Fedez. L’indiscrezione è emersa in occasione di una diretta Instagram tra il rapper milanese e Trash Italiano.

Stando al racconto di Fedez, Rosa Chemical avrebbe chiesto la foto dei piedi di Chiara Ferragni. Non siamo a conoscenza quando sia avvenuto o se sia accaduto realmente ma una cosa è certa: la notizia è diventata virale sui social nel giro di pochissime ore. Attualmente, ne la co-conduttrice del Festival Di Sanremo, ne il diretto interessato sono intervenuti in merito alla questione. Uno dei due replicherà alle rivelazioni di Federico? Non ci resta che scoprirlo!

Se la versione dei fatti di Fedez fosse attendibile, l’artista in gara a Sanremo 2023 si sarebbe reso protagonista di tale gesto dopo aver guardato una puntata di “Muschio Selvaggio”. In quell’occasione, il rapper milanese e l’influencer avevano dichiarato: