Rosalinda Cannavò e Giacomo Urtis: lo scontro e poi le scuse in merito ad un abuso

Botta e risposta tra Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò: gli ex coinquilini si sono scontrati su Twitter. Ecco cos'è successo

Forse perché è stata l’edizione più lunga di tutte, ma si parla ancora moltissimo del Grande Fratello VIP. Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò hanno avuto oggi un battibecco social, risoltosi poi con delle scuse. Ma cos’è successo?

Ad iniziare è stato il chirurgo dei VIP, Giacomo Urtis ha postato su Twitter un post non molto felice in merito ad un episodio avvenuto nella casa di Cinecittà, Si può leggere:

Rosalinda nemmeno la sentivamo. Io e Sonia parlavamo di altro. Comunque anche a me mio cugino mi ha abusato quando avevo 6 anni. Ma non vado a spiattellarlo per creare pietismo

La reazione dell’attrice siciliana è stata immediata, nonostante la ragazza abbia deciso di tenersi un po’ lontana dai social dopo tutto lo scandalo dell’Ares Gate, non ha potuto far altro che rispondere al suo ex coinquilino:

“Caro Giacomo Urtis, ti rispondo attraverso un social solo ed esclusivamente per il fatto che mi hai mostrato pubblicamente attraverso Twitter poco tatto tirando fuori un argomento che, essendo stato anche tu un bambino abusato, è davvero delicato e posso dirti inoltre che mi sembra inconcepibile che la parola pietismo esca proprio dalla tua bocca.

Premettendo che sono scelte e non mi permetto di giudicare la tua, dirlo o non dirlo, farlo al Grande Fratello Vip, piuttosto che su Twitter come hai fatto tu, è un diritto e ripeto una scelta.

La ragazza poi continua mostrandosi fiera del suo percorso nella casa e del coraggio che ha avuto nel raccontare un passato così doloroso e sofferente:

Il fatto che il mio raccontare abbia dato il coraggio a tante donne di denunciare qualsiasi forma di maltrattamento per me rende il tuo commento alquanto ridicolo e insignificante… detto questo ti consiglio di riflettere prima di tirare in mezzo certe tematiche, soprattutto se conosci il peso di quel tipo di sofferenza.

Immediata anche la reazione di Giacomo Urtis che, resosi conto di quanto scritto in precedenza, ha fatto un grande mea culpa e chiesto scusa a tutte le donne e alla sua ex coinquilina in persona: