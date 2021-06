Rosalinda Cannavò in top trend su Twitter per una frase: “Noi donne non siamo così eccezionali alla guida”

Rosalinda Cannavò è finita in top trend su Twitter per alcune dichiarazioni fatte sulla sua pagina Instagram. L’ex gieffina, infatti, è finita in cima ai top trend del famoso social network dopo aver spiegato ai suoi followers la sua avventura e la sua latitanza sui social. Ecco cosa è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Come da lei stessa dichiarato, Rosalinda Cannavò è riuscita a fare Torino-Milano in macchina tornando a casa sana e salva. Le parole dell’ex gieffina sono finite in top trend su Twitter riguardo alcune frasi che ha pronunciato sulle donne le quali, secondo Rosalinda, non sarebbero eccezionali alla guida.

Rosalinda Cannavò e la gaffe fatta sui social

Le frasi pronunciate dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip sono state riprese dal popolo del web che, alla fine, l’ha portata in cima ai top trend del popolare social network. Queste sono state le parole pronunciate da Rosalinda Cannavò e per le quali è finita in tendenza sul famoso social:

Buongiorno, scusate il mio look, non si capisce cosa è successo stamattina. Mi sono svegliata relativamente presto stamattina perché sono andata a dormire prestissimo, ero letteralmente cotta. Ho fatto Torino Milano in macchina da sola e come vedete sono sana e salva. Considerate che era un anno che non portavo la macchina perché prima il Grande Fratello Vip, poi sono uscita e venuta a Milano e a Milano non avevo un mezzo.

E, continuando con il suo discorso, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato:

Andrea la sua non me la faceva guidare, giustamente, capitelo. Parliamoci chiaro: noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo così eccezionali alla guida e io in particolar modo. Comunque tutto ok, sono sana e salva come vedete.

Dunque dopo il suo discorso le parole dell’ex gieffina sono state riprese dai moltissimi utenti del web che hanno acceso su Twitter l’hashtag Rosalinda portandolo in poco tempo in cima ai top trend del social.