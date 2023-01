Pasqualino Maione, ex cantante del programma Amici di Maria De Filippi, ha fatto preoccupare i suoi numerosi fan, dopo un video pubblicato sui social.

È sempre stato molto attivo, in particolare su TikTok, ma da 5 mesi Pasqualino Maione era scomparso. Poche ore fa, è stato proprio lui ha spiegare a tutti cosa gli è capitato. Purtroppo il cantante sta combattendo contro una condizione di salute che gli ha attaccato il midollo e il cervello. Una meningite post Covid, che come lui stesso ha spiegato, è stata presa in tempo.

Dovrà sottoporsi ancora a lunghe terapie, ma si è detto ottimista.

Le parole di Pasqualino Maione

Pasqualino Maione si è mostrato, in un video, completamente diverso. Gonfio e sofferente. Ha spiegato che il suo aspetto è dovuto all’assunzione dei farmaci, in particolare del cortisone. Ecco le sue parole:

Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social. No, non sono ingrassato. È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo.

Ho avuto una meningite, post Covid, che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tutt’ora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e di guarire al più presto. La strada è ancora lunga però ce la faremo.

L’ex cantante di Amici aveva già raccontato, nell’agosto del 2022, delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il Covid. Aveva confessato di aver sempre sottovalutato quel virus, che invece lo ha costretto a letto e che gli ha comportato delle conseguenze serie.

L’infezione ha colpito il cervello e il midollo e ora dovrà continuare a curarsi fino alla completa guarigione. Dopo il video, Pasqualino Maione è stato abbracciato da una grande ondata di affetto. Tantissimi i fan che gli hanno inviato supporto e incoraggiamenti.