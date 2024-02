Rose Villain è stata una dei protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo che si è appena conclusa. Se la sua canzone non ha lasciato particolarmente il segno, lo stesso non vale per lei, con i suoi meravigliosi look glamour che hanno catturato l’attenzione di tutti. Dal suo profilo Instagram spuntano alcune foto scattate quando era solo una bimba. Avevate capito che stavamo parlando di lei?

Credit: rosevillain – Instagram

Un successo strepitoso per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, la quinta e ultima presentata da Amadeus, che certamente ha lasciato un segno indelebile nella storia della kermesse. A trionfare, tra non poche polemiche, è stata Angelina Mango con il suo brano “La Noia”. Dietro di lei, sul secondo e sul terzo gradino del podio, rispettivamente Geolier e Annalisa.

Sono tantissimi però gli artisti che, a modo loro, hanno lasciato il segno sul palco dell’Ariston. Una di questi è senza dubbio Rose Villain, Rosa Luini all’anagrafe, cantante 34enne originaria di Milano che ha partecipato presentando il suo brano “Click Boom!“, scritto e composto insieme a Davide Petrella e al marito, il produttore Sixpm.

La giovane artista è salita sul palco del teatro sanremese in tutte e 5 le serate, cantando il suo pezzo, presentando un suo collega e duettando, nella semifinale, con il suo idolo Gianna Nannini. Il risultato non è stato memorabile, considerando che al termine si è piazzata solo al 23esimo posto, ma lei porterà questa esperienza, che ha dedicato a sua mamma che non c’è più, per sempre nel cuore.

Credit: rosevillain – Instagram

Ciò che certamente non è passato inosservato e che è stato particolarmente apprezzato di lei è senza dubbio il suo stile, sempre impeccabile, elegante e sexy allo stesso tempo. Una presenza scenica, poi, davvero unica.

Quell’espressività che è entrata nel cuore di tanti, è la stessa che ritroviamo in alcune foto che Rose Villain ha pubblicato tempo fa sul suo account Instagram, scattate quando era solo una bambina. Certo, gli anni sono passati, lei è cresciuta, la chioma e i riccioli biondi caramello hanno lasciato spazio oggi al blu elettrico e al nero, ma gli occhi e quello sguardo vispo sono sempre gli stessi.