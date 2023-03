Rossana Banfi ricorda la madre: la dedica sui social

È trascorso un mese da quando è avvenuta la scomparsa di Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi. La donna aveva 85 anni e da tempo era malata di Alzheimer. A distanza di un mese dalla sua morte, la figlia Rossana Banfi ha voluto ricordare la madre attraverso una dolce dedica pubblicata sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il 22 febbraio 2023 è venuta a mancare Lucia Zagaria. La moglie di Lino Banfi è morta all’età di 85 anni ed era affetta dalla da una malattia degenerativa: l’Alzheimer. A distanza di un mese dalla sua morte, sui social emerso il ricordo della donna. In particolare, sua figlia Rossana Banfi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae al fianco della mamma. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Un mese. Mamma per sempre.

Rossana Banfi ha sempre considerato la madre e il padre un esempio da seguire per la loro forza, il loro coraggio e la loro determinazione. Dopo la scomparsa di Lucia Zagaria, a rilasciare qualche dichiarazione è stato anche Lino Banfi. Il celebre attore e la sua compagna sono stati legati per ben 60 anni. I due hanno vissuto un amore forte e indissolubile che, nonostante il trascorrere del tempo, non è mai mutato:

Non accetto che mia moglie non stia bene, la cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a lei

In occasione di un’intervista rilasciata qualche mese fa, Lino Banfi si era lasciato andare ad inedite confessioni esprimendo le proprie emozioni:

Faccio l’esempio di una foto: se la strappi puoi unirla con qualsiasi tipo di colla, ma resta staccata. Più tardi succede e più pensi al tempo che hai trascorso con lei

Inoltre, aveva raccontato di aver condiviso lo stesso dolore con Maria De Filippi la quale di recente ha perso il suo compagno Maurizio Costanzo: