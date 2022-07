Come al solito, l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello, Rossella Intellicato ha aspettato fino all’ultimo per rivelare il suo segreto. Solo poche settimane fa, infatti, aveva svelato sui social di essere incinta per la seconda volta e in questi giorni, invece, ha annunciato la nascita del suo bambino, il piccolo Leonardo Falco Maria.

In tantissimi hanno conosciuto Rossella Intellicato nel 2015, quando ebbe la sua breve esperienza all’interno della casa del Grande Fratello.

Ma si ricorda ancor di più per la sua esperienza a Uomini e Donne. Nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, la Intellicato ha avuto il ruolo di tronista, ma più che per le sue relazioni, è diventata famosa per le continue liti con l’opinionista Tina Cipollari.

Tanto è vero che lasciò il programma anzi tempo, senza scegliere nessuno e dichiarando che la motivazione era legata proprio al rapporto conflittuale con Tina.

Lei però non si è fermata, si è allontanata dalla luce dei riflettori ed ha portato avanti la sua carriera lavorativa che l’ha vista impegnata in diversi campi. Da quello della moda, visto che la sua famiglia è proprietaria di una casa stilistica, a quello della politica, quando addirittura si è candidata alle comunali di Torino insieme alla Lega di Matteo Salvini.

Vita privata di Rossella Intellicato

Parallelamente a quella lavorativa, Rossella Intellicato ha portato avanti anche la sua vita privata e familiare.

Ha conosciuto e si è innamorata di Giovanni Ferrero e con lui ha decisi di realizzare quello che è sempre stato un suo sogno: mettere su famiglia.

Il primo bimbo della coppia è nato il 2 dicembre del 2020. L’ex tronista aveva tenuto nascosta la gravidanza fino alla 34esima settimana, ma poi ha voluto condividere con i suoi tantissimi fan la notizia del lieto evento.

Il piccolo si chiama Francesco Leone Maria, oggi a 1 anno e mezzo ed è da poco diventato fratello maggiore.

Già, perché Rossella Intellicato ha da poche ore presentato sul suo profilo Instagram il piccolo Leonardo Falco Maria, il suo secondo genito. Una gioia infinita, condivisa sempre con il suo Giovanni.