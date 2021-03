Rubano le papere a nonno Vittorio, l’inaspettato gesto di Albano

Nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda mercoledì 10 marzo, la padrona di casa Barbara D’Urso ha raccontato una storia davvero commovente. Protagonista del racconto è nonno Vittorio al quale hanno rubato due papere. L’uomo ha rivelato ai microfoni di Pomeriggio 5 di stare molto male senza le sue papere. É Intervenuta così la padrona di casa per lanciare un appello a coloro che hanno portato via le papere. Ma in diretta, l’inaspettato gesto di Albano ha stupito tutti.

Per chi non avesse seguito la storia, nonno Vittorio è un 90enne romano a cui sono state rubate due papere. Da quando sono scomparse, l’uomo sta molto male. Ai microfoni di Pomeriggio 5 ha raccontato il motivo per cui teneva molto alle sue paperelle. Queste sono state le sue parole:

Passavamo insieme il tempo.

Nonno Vittorio ha anche raccontato di aver costruito per loro due casette affinché potessero ripararsi dal mal tempo. Qualche giorno fa, però, qualcuno ha rubato le sue papere e da quel momento in poi l’inizio della sofferenza:

Mi sono affacciato alla finestra e le papere non c’erano più. Una socia di mio figlio le aveva sentite strillare. Ho chiamato mio figlio e l’ho avvisato. Io passavo il tempo con loro. Portavo la lattuga e loro me la levavano dalle mani e la mangiavano.

É poi arrivato l’appello della padrona di casa, Barbara D’Urso, che ha rivolto un invito a coloro che hanno preso le papere di nonno Vittorio:

Da quando gli hanno rubato le papere, nonno Vittorio non mangia più, è triste e depresso. Se qualcuno ha preso queste papere che gliele riporti. Le nipoti si sono offerte di comprargliene altre, ma nonno Vittorio ha chiesto loro di mettere le telecamere perché se poi dovessero rubargliele di nuovo, morirebbe di crepacuore.

Dopo il racconto della storia di nonno Vittorio la trasmissione è andata avanti fino a quando è accaduto un colpo di scena. Infatti, il noto cantante Albano ha stupito tutto con il suo gesto inaspettato. La stessa Barbara D’Urso, incredula, ha spiegato ai telespettatori cosa è successo: