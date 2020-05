View this post on Instagram

Commuoversi in diretta per aver conosciuto un Angelo. Da questa mattina ho pensato di iniziare una nuova serie di dirette, alle sette della mattina, per fare colazione insieme a tanti di voi e raccontare le storie di un Italia che vuole ricominciare, ripartire e può farlo solo grazie alle Persone. Persone che ogni mattina si alzano presto, lavorano o cercano di lavorare e tengono duro. Oggi ho conosciuto baristi, pasticceri, studenti che lavorano all’estero e infermieri di terapia intensiva. Proverò a collegarmi il più spesso possibile, alle sette della mattina, per dare spazio a chi vuole fare promozione alla propria attività, a chi cerca lavoro, a chi ne offre. Insomma, vorrei fare qualcosa di utile per chi seguendomi, dà tanto a me. Se avete qualcuno o qualcosa da segnalarmi scrivete qui nei commenti. Trovate la diretta integrale di questa mattina sulla mia Instagram Tv, se avete tempo perfavore guardatela, ne vale la pena. #colazionecontutti Broadcasted with #huaweimatex @huaweimobileit