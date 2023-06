Ormai non ci sono più dubbi sul fatto che Ryan Reynolds e Blake Lively siano diventati genitori per la quarta volta. La coppia di attori come è noto non ama condividere le notizie sulla propria vita privata sui social, ma nel post con cui l’attore ha presentato la sua nuova serie tv, ha fatto chiaro riferimento alla nascita del suo quarto bebè.

Tutti e due di una bellezza disarmante, nella piena onda del successo e legati da un amore che sembra davvero essere meraviglioso.

Meravigliosa anche la famiglia che Blake Lively e Ryan Reynolds hanno creato.

Nel 2012 i due si sono sposati, poi nel 2014 è nata la loro prima bambina, James, che oggi ha 9 anni. Due anni dopo, nel 2016 è nata invece Inez, che di anni oggi ne ha 7 e nel 2019 è arrivata anche la piccola Betty, che oggi ha 4 anni.

Poi a settembre del 2022 Blake Lively aveva presenziato ad un evento di Forbes, calpestando il red carpet con un meraviglioso e attillato vestitino, che non ha nascosto per nulla il pancino ormai cresciuto della sua quarta gravidanza.

Intervistata, molto ironicamente aveva detto:

Sia Ryan che Blake non amano fornirsi dei social per dare gli aggiornamenti sugli avvenimenti importanti della loro privata, ma già a febbraio era arrivata una prima conferma dell’avvenuta nascita del quarto bebè.

L’occasione era quella del 57esimo Super Bowl e in alcune foto, l’attrice posava insieme al marito e alla suocera, con un ventre più piatto che mai.

Oggi a confermare il lieto evento è stato invece Ryan, che nel post con cui ha presentato sui social la sua nuova serie tv, ha fatto riferimento proprio al giorno della nascita del suo quarto figlio.

The idea for a show made to help everyone fall asleep was born the same day as my fourth child. I can’t wait for you to watch Bedtime Stories, premiering June 20th on @MaximumEffort Channel on @fubotv pic.twitter.com/nUN7pwVMQt

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) June 15, 2023