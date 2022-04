Per tanto tempo, Sabrina Cereseto ha rincorso quel sogno della maternità. Finalmente un ranocchietto sta crescendo nel suo pancino

Sabrina Cereseto è una nota yotuber molto seguita sui social e conosciuta con lo pseudonimo di LaSabriGamer. In un recente post pubblicato sul suo profilo ufficiale, ha rivelato di essere in dolce attesa. In poco tempo ha ottenuto oltre 78 mila reazioni e oltre 3 mila commenti da parte di tutti coloro che le hanno voluto inviare un messaggio d’affetto.

Da quanto ti desideravamo ancora forse non lo sai, ma siamo sicuri che presto te ne accorgerai. Mamma, papà e tutti gli zii d’Italia ti aspettano, l’emozione è indescrivibile! ❤️ Ah, mamma aggiunge anche che se la notte la fai dormire ti ringrazia tanto. 😂 Ti aspettiamo rospett* del nostro cuore. 🐸 Ottobre non è lontano 🌈 Grazie per averci scelti ❤️.

Poco dopo, la youtuber ha pubblicato un secondo post dove ha mostrato per la prima volta il suo pancino in crescita:

2 settimane fa il pancino ha iniziato a farsi vedere, qui ero in nona settimana, ultimo giorno del secondo mese. Questa è la prima foto dove si vede il nostro rospetto, mi piace così tanto! 🥰🐸 Il mio corpo ed il mio viso stanno cambiando tantissimo in questi primi 3 mesi. ❤️

Sabrina Cereseto non riusciva a rimanere incinta

Lo scorso anno l’ex modella Sabrina Cereseto aveva pubblicato una lunga clip sui social, per spiegare ai suoi numerosissimi seguaci il perché non riusciva ad avere figli.

Insieme al suo compagno Alessio, aveva provato a realizzare il suo grande desiderio per molto tempo, ma ogni volta arrivava un’altra delusione. Si è così sottoposta a diversi esami e i medici le avevano spiegato che la causa poteva essere legata ad una malattia da papillomavirus contratta in passato e che forse la stessa poteva aver ostruito le tube. Un’ipotesi che però non aveva ancora ricevuto nessuna conferma certa.

LaSabri non solo si è voluta sfogare condividendo dettagli intimi della sua vita, ma ha voluto incoraggiare tutte le donne come lei.

Oggi, dopo averla inseguita per tanto tempo, finalmente la youtuber potrà scoprire la bellezza della maternità, insegnando a tutti che non bisogna mai perdere la speranza.

Sabrina Cereseto è diventata famosa su youtuber grazie ai video e gameplay dei suoi giochi preferiti e alla sua simpatica, estroversa e divertente personalità.