Si è spenta ad appena 36 anni la nota Youtuber Melanie Ham. Purtroppo ad informare tutti della sua straziante perdita è stato proprio il marito in un messaggio sul suo profilo social.

L’uomo ha detto che i tentativi dei medici non hanno portato ai risultati sperati.

CREDIT: INSTAGRAM

Tuttavia, anche la donna poche settimane fa aveva informato tutti i suoi follower di un peggioramento delle sue condizioni. Infatti aveva deciso di prendersi una pausa e di non fare più i suoi video.

Melanie Ham purtroppo era affetta da un sarcoma angiomiolipoma epiteliode, un cancro che colpisce i muscoli e lo aveva scoperto lo scorso anno.

In un primo momento, la sua situazione sembrava essere sotto controllo. Per i medici non era in pericolo di vita.

La star del web ha aperto il suo canale Youtube nel 2011 e da quel momento ha avuto molto successo. Grazie ai suoi lavori a maglia e le sue copertine per bambini, più di 810 mila persone si erano iscritte. Aveva un modo di lavorare che colpiva tutti.

CREDIT: INSTAGRAM

Però, nel momento in cui ha ricevuto la diagnosi, ha deciso di condividere con tutti la sua malattia.

Ad ottobre purtroppo, visto un improvviso peggioramento delle sue condizioni, nel suo ultimo post su Instagram ha scritto:

Solo 5 settimane dopo l’intervento chirurgico, ho avuto nuovi sintomi e dopo un esame, abbiamo scoperto che il cancro si è diffuso ed è diventato molto aggressivo. Ho iniziato le chemio, ma sono dispiaciuta perché devo prendermi una pausa dai miei lavori.

Il triste messaggio del marito di Melanie Ham per la sua morte

Tutta la famiglia ora è distrutta da questa perdita dolorosa.

Il suo decesso risulta essere avvenuto lo scorso 12 gennaio, ma il marito Robert è riuscito ad informare tutti solo nelle ultime ore. Nel suo post ha scritto:

È con il cuore pesante e profonda tristezza che condivido la notizia della morte della mia dolce, straordinaria e bellissima moglie Melanie. Siamo a 9 giorni dal nostro 16esimo anniversario.

CREDIT: INSTAGRAM