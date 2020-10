Tra i programmi di punta in onda sui canali Mediaset c’è immancabilmente Tu Si Que Vales, che ad ogni edizione registra il pieno degli ascolti. Una delle protagoniste più amate è senza ombra di dubbio Sabrina Ferilli, in grado di far ridere tutti quanti ogni settimana. La sua allegria è contagiosa e i telespettatori vanno pazzi di lei. Nelle ultime ore proprio l’attrice romana ha concesso un’interessante intervista al settimanale Tv Mia.

Sabrina Ferilli a cuore aperto

Per l’occasione Sabrina Ferilli si è pure soffermata su alcuni aspetti strettamente legati al privato. Raramente si espone a riguardo, ma in questa occasione ha deciso di fare un’eccezione. Ed ha fornito alcune risposte davvero genuine su alcune scelte prese nel corso degli anni.

Perché non è mai diventata madre

Il grande interrogativo che tormenta i fan è perché non sia mai diventata madre. Alla fatidica domanda, l’interprete ha candidamente replicato di non averlo mai voluto. Ha cercato di adottare un figlio, ma non è andata. Comunque non se ne è fatta un cruccio né una malattia.

La filosofia della donna è di essere felici di quello che si è. Prima di concludere la conversazione con il giornalista del periodico, la Ferilli ha poi effettuato dei chiarimenti e rivendicato le sue ragioni.

Pochi ma buoni

Ciò che non ha avuto – ha spiegato Sabrina – è perché non l’ha desiderato. Puntava a essere autonoma, e avere poca gente attorno, ma di qualità. Non si è dunque mai vista nel ruolo di genitore. Ha continuamente rincorso l’indipendenza, raggiunta anche a livello artistico.

Sabrina Ferilli: il sodalizio con Maria De Filippi

Una star come lei ha la facoltà di destreggiarsi tranquillamente tra il grande e piccolo schermo. A Tu Si Que Vales si fa portavoce del pensiero popolare sui vari concorrenti che salgono sul palco. Irresistibili sono le scenette con la carissima amica Maria De Filippi, con cui si è creato uno splendido sodalizio, al lavoro e fuori.