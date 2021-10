Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales, il dettaglio che non è passato in osservato

Nel corso della puntata di Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli è scoppiata in lacrime. L’episodio che di certo non è passato in osservato a Maria De Filippi è stato causato da un’esibizione fantastica dei Solasta, il bravissimo team di acrobati- coreografi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Anche quest’anno il programma Tu Si Que Vales ha potuto godere della presenza di Sabrina Ferilli. Durante l’ultima puntata del programma in onda su canale 5, la celebre attrice si è commossa di fronte all’esibizione sontuosa degli acrobati finalisti, i Solasta. Le lacrime della donna non sono passate in osservato ne a Maria De Filippi ne alle telecamere.

Durante questa nuova edizione di Tu Si Que Vales i Solasta sono andati in finale. Stiamo parlando di un gruppo di acrobati coreografi che hanno fatto rimanere tutti i telespettatori del programma a bocca aperta. Sabrina Ferilli non solo ha approvato il loro talento ma è anche scoppiata in lacrime di fronte alla loro esibizione.

Tuttavia, l’esibizione in questione non solo ha provocato le lacrime della Ferilli ma ha anche stupito gli altri giudici. A seguito del loro straordinario numero realizzato con contorsionismi, evoluzioni aere, acrobazie e sincronismo, un componente del team si è librato in volo.

Proprio in questo momento Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari sono andati in visibilio, il tutto accompagnato da un applauso gigantesco. La performance degli acrobati ha creato talmente tanto stupore che loro stessi ha voluto dare una spiegazione. Queste le loro parole:

Abbiamo creato questo gruppo a causa della pandemia. Abbiamo deciso di unire tutte le nostre abilità e creare il nostro numero. Da qui vedremo dove andremo.

Dal momento in cui tutti i giudici si sono alzati piedi per il passaggio dei Solasta in finale, Sabrina Ferilli si è commossa. Ad accorgersi delle sue lacrime è stata Maria De Filippi la quale le ha chiesto di spiegare il perché. L’attrice ha risposto:

Ecco, facciamola a livello internazionale questa figura di ca**a. Immagino quanta fatica, aspettative, tensione. Chi fa un po’ lo stesso mestiere…quando si arriva a un livello alto l’emozione è sempre tanta. È la festa di tutti.

