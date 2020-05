Sabrina Ferilli organizza uno scherzo per Maria De Filippi L'attrice ha deciso di prendersi la sua rivincita, organizza così uno scherzo ai danni di Maria De Filippi

Nell’edizione speciale di Amici di Maria De Filippi l’amicizia tra Sabrina Ferilli e la conduttrice è stata l’amabile cornice del programma. Nel talent show a scopo di beneficenza (i ricavi saranno devoluti alla protezione civile) la Ferilli è entrata a far parte della giuria e nelle scorse puntate Maria De Filippi si è divertita a farle alcuni scherzi, anche abbastanza pesanti.

Durante la semifinale l’attrice ha deciso di prendersi la sua rivincita, dando vita ad un comico siparietto. “Tocca a me vendicare Rudy e tutti gli altri”.

L’attrice prosegue: “Allora sei bella, brava, bionda… queste cose l’hanno scritte gli autori, io avrei usato altri aggettivi. Hai un fisico tonico, non è così perché io ti tocco, asciutta sì, sprezzante del pericolo, sì questo è vero perché sei matta” così esordisce la Ferilli, spiegando poi che da quel momento in poi i ruoli si sarebbero ribaltati.

L’attrice prende le redini del programma e si nomina conduttrice, trasformando Maria in una concorrente. A Maria De Filippi viene messa una bandana, e Sabrina Ferilli le fa delle domande. Ad ogni risposta sbagliata la padrona di casa avrebbe dovuto rompere un uovo con la fronte. Il tentativo è quello di replicare quanto avvenuto nel programma House Party, ma a ruoli invertiti.

Maria De Filippi cerca di tirarsi indietro, dicendo che all’epoca il programma era registrato ed era possibile pulirsi il dopo aver rotto le uova, mentre essendo Amici Speciali trasmesso in diretta non sarebbe stato possibile fare “pause trucco”. Sabrina Ferilli non vuole sentire ragioni: “Voglio vederti con l’uovo spiaccicato sulla faccia per tutta la serata!”.

Così inizia il gioco e ovviamente le risposte date dalla De Filippi sono tutte sbagliate. Ad ogni errore corrisponde un albume sulla bionda chioma della conduttrice. Ma Maria De Filippi è riuscita ad avere comunque il suo premio di consolazione: un simpatico peluche di Calimero, il pulcino nero.