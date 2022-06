L’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio è diventata mamma per la seconda volta. La notizia è stata resa nota sul suo account social ufficiale.

Una bellissima foto di famiglia che la ritrae sorridente nel letto di ospedale, insieme alle persone più importanti della sua vita: la sua bambina, il neo papà e la nuova arrivata.

L’ex tronista aveva annunciato la gravidanza nel mese di gennaio, dopo un difficile periodo della sua vita.

Posso dire che i miei sorrisi in questi lunghi, interminabili e strazianti mesi hanno nascosto tanto dolore, tante paure e tante lacrime.. solo io so quanto ho pianto quei giorni e solo io so quanto pesavano le lacrime che oggi passano il mio viso e mi fanno dire che tu sei la ragione per cui ho resistito.