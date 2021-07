L’ex ballerina di Amici ed ex tronista del programma tv Uomini e Donne, Sabrina Ghio è tornata a parlare della sua malattia, dopo aver sentito il medico che l’ha sottoposta ad un intervento chirurgico.

Inizialmente non aveva rivelato nulla sul difficile periodo che stava affrontando. Poi si è ritrovata attaccata dagli haters, che le commentavano le foto in modo offensivo e dispregiativo. Così si è sentita di dover dare un consiglio a tutti coloro che la seguono. Quello di non giudicare non essere cattivi perché nessuno è realmente a conoscenza dei problemi di una persona. Dietro i sorrisi felici, possono esserci dolori che nessuno immagina. Sabrina Ghio ha poi raccontato della difficile operazione alla quale avrebbe dovuto sottoporsi.

Dopo l’intervento chirurgico, era tornata sui social per dire che l’operazione era andata bene e che avrebbe dovuto aspettare 15 giorni per la biopsia.

I 15 giorni sono trascorsi e l’ex tronista ha ricevuto i risultati.

Molti di voi mi scrivono, vogliono sapere i risultati degli esami della biopsia. I risultati sono arrivati un paio di giorni fa… Io mi sono data del tempo per metabolizzare la cosa. In realtà, quando mi hai chiamato il dottore, sono andata in totale panico e sono rimasta senza parole. La biopsia rileva che il processo tumorale era già iniziato, questo problema è presente già da un anno e io è un anno che faccio visite e test e nessuno aveva riscontrato il tutto.