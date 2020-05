Storia finita tra Pago e Serena Enardu, Salvo Veneziano: “E così è stato” Salvo Veneziano, ha recentemente espresso la sua opinione sulla fine della relazione tra Pago e Serena Enardu

Come sappiamo la relazione tra Pago e Serena Enardu è giunta al termine. Salvo Veneziano ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha recentemente espresso la sua opinione al riguardo.

Erano molti quelli che non hanno apprezzato la partecipazione di Pago al reality. Tra questi c’era proprio Salvo Veneziano, che fin da subito non ha avuto peli sulla lingua ed ha acceso gravi contrasti.

Una volta appresa la notizia della fine della storia tra Serena Enardu e Pago, Salvo Veneziano non ha esitato a lasciare il suo commento su Instagram.

Ecco le sue parole: “Sono stato criticato perché dicevo, vedrai è qui solo esclusivamente per partecipare al Grande Fratello…Carissimo Pago ti ricordi quella sera seduti al tavolo dentro la casa cosa ti ho detto? E così è stato, buona serata”.

Di sicuro queste parole non rimarranno senza seguito e presto avremo una risposta dai due neo separati. Intanto Pago, nell’occasione di un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, ha spiegato i motivi della rottura: “Ho scoperto qualcosa da cui non si può più tornare indietro. È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più avere fiducia di Serena”.

Le sue parole sono durissime e aggiunge: “Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così, saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso”. A quanto pare Pago non ha ancora la forza di raccontare nel dettaglio che cosa è successo.

Infatti ha continuato l’intervista dicendo: “Parlerò quando mi sentirò di farlo. Al momento devo rimettere in piedi la mia vita ancora una volta. Posso solo dire che Serena di fiducia non può più parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, ieri così come oggi”.

Serena Enardu, invece, sembra non aver problemi a dire che la loro storia non andava bene da tempo e che, secondo lei, non era una relazione sana la loro. Queste sono state le sue parole: “La nostra storia era una storia malata. Mi sono sentita una ‘malata terminale d’amore’ che non riusciva a staccare la spina. Sia chiaro, sono una persona fortunata però ho smesso di lottare con i fantasmi. I miei. I suoi“.

Serena racconta che da sempre sono mancate fiducia e stima e che, è dovuta andare via perché la loro storia si stava trasformando in qualcosa di sbagliato: “Si ama e si sta insieme per farsi del bene a vicenda, non del male“. Infine augura buona fortuna a Pago, salutandolo per l’ultima volta.