Samantha De Grenet, gli autori intervengono dopo le frasi violente a Stefania Orlando

Tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando non corre buon sangue. Le due hanno spesso litigato, seppur ora hanno fatto pace, alcune parole dell’ultima arrivata hanno scosso l’opinione pubblica e alzato un polverone sui social.

Anche la diretta interessata è consapevole di essere stata troppo aggressiva con alcune frasi, tanto che, mentre le pronunciava si è rivolta agli autori.

“Quella (Stefania, ndr) non si deve proprio permettere. Non mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo ‘che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh, ma io ti uccido. Adesso cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega nulla, non mi importa un ca**o, non me ne frega un cavolo”.

Molti concorrenti di questa edizione sono stati squalificati per frasi troppo aggressive e offensive. È il caso di Fausto Leali con frasi razziste, di Denis Dosio e Stefano Bettarini per delle bestemmie e ancora di Filippo Nardi per le frasi sessiste contro Maria Teresa Ruta.

Ora, dal profilo Twitter di @Agent_Beast, arrivano notizie di un provvedimento disciplinare che gli autori stanno prendendo in considerazione. Sul Tweet si può leggere:

Valutazioni in corso per le parole di Samantha. Decisione a breve. Voci di corridoio: verranno mostrate le clip sia di Samantha sia di Sonia in puntata […] Situazione in constante aggiornamento. Cito testuali parole: “non è una decisione facile da prendere perché sono concorrenti che ha scelto lui” ma situazione molto grave.

Samantha De Grenet è stata anche poi chiamata in confessionale, ma sostiene di non poter svelare il contenuto della conversazione. La donna ha infatti fatto sapere a Sonia Lorenzin che l’hanno cazziata e che le hanno chiesto di non rivelare ai compagni cosa è stato detto in confessionale.

Ma la donna verrà cacciata? Chi lo sa, lunedì l’arcano verrà svelato. Ma a Natale si sa, sono tutti più buoni..