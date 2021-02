Samantha De Grenet, look dinamico ma c’è un dettaglio dell’abito che non è passato inosservato

Lunedì 15 febbraio è andata in onda la quarantesima puntata del Grande Fratello Vip. Moltissimi colpi di scena, molte sorprese ma quello che ogni volta sorprende i telespettatori riguarda gli outfit indossati dai concorrenti e da quelli eliminati presenti in studio. Un look che sta facendo molto discutere è quello indossato da Samantha De Grenet.

Una delle ultime arrivate nella casa più spiata d’Italia, Samantha De Grenet ha iniziato a farsi notare sin da subito per il suo carattere molto forte. In occasione della festa degli innamorati, San Valentino, la showgirl ha ricevuto una sorpresa da parte della famiglia. Quello che però non è passato inosservato è il suo outfit mostrato in puntata.

Infatti, l’abito indossato dalla De Grenet in puntata non è nuovo ai telespettatori i quali, quindi, hanno subito colto il dettaglio che non è passato inosservato. Per l’appuntamento della diretta del programma, la showgirl ha optato per un vestito rosa scintillante firmato Le Twins.

Samantha De Grenet ha copiato l’outfit di tre gieffine?

L’abito ha un costo di 395 euro, ma non è questo il dettaglio che è stato notato dai fan più fedeli del programma. Infatti, come molti hanno potuto osservare, il vestito non è nuovo alle concorrenti della casa del Grande Fratello Vip.

Infatti, è già stato indossato, anche se in colori diversi, da altri concorrenti del programma. Prima fra tutte, Elisabetta Gregoraci che lo ha preferito nella colorazione rosa. Anche Rosalinda Cannavò conosce molto bene l’abito indossato da Samantha De Grenet ma nel colore nero.

Infine, un’altra gieffina ha sfoggiato lo stesso abito indossato dalla De Grenet nella diretta del Grande Fratello Vip del 15 febbraio. Stiamo parlando di Cecilia Capriotti. Dunque l’abito firmato Le Twins ha fatto scintille all’interno della casa più spiata d’Italia e chissà se vedremo nuovamente il modello indossato dalle concorrenti che mancano all’appello. Stiamo parlando di Giulia Salemi, Dayane Mello e Stefania Orlando.