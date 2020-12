“Samantha De Grenet mi ha insultata al GF Vip”: l’influencer chiede un confronto

Morsa dalla curiosità, Samantha De Grenet ha chiesto ai propri coinquilini da dove arrivasse il modo di dire “te la prendi come Emily”. Andrea Zelletta le ha raccontato che è nato con Carima di tutto e di più. La showgirl ha però commentato di non apprezzare granché la ragazza. Sentitasi offesa, la diretta interessata ha deciso di reagire immediatamente e si è sfogata durante una live, in cui ha peraltro reclamato un confronto con la romana.

Lo sfogo contro Samantha De Grenet

Questa – ha esordito la giovane – orbita nell’ambiente dello spettacolo. Non se lo deve permettere di chiedere chi sia, di sindacare sul suo stile. Del resto, il sentimento è reciproco: nemmeno lei gradisce Samantha, ma non lo va a sbandierare ai quattro venti.

Appello agli autori

Poi Carima ha alzato ulteriormente i toni e puntato il dito contro l’aspetto della concorrente del Grande Fratello Vip 5. Ha una faccia scavata, è più secca di un ossobuco, ha dichiarato. Si è perciò interrogata se si guardi o meno allo specchio. Ha parlato male di chiunque. Le stava antipatica all’Isola dei Famosi e ora ancora peggio.

Fra l’altro – ha proseguito – la capitolina sa bene chi è Emily. Non si può permettere di prenderla in giro. Di conseguenza, lancia un appello al GF: desidera un confronto, avere il diritto di replica.

Due piccioni con una fava

Poi, naturalmente, per lei sarebbe come prendere due piccioni con una fava: da una parte otterrebbe visibilità, dall’altra riuscirebbe a difendersi. Mancavano solo gli insulti razzisti e il body shaming, ha aggiunto. Non intende farsi criticare dalla partecipante del reality di Cinecittà.

Reazione piccata a Samantha De Grenet

Non le va di recarsi sotto la Casa più spiata d’Italia con il megafono a sbraitare. Samantha De Grenet non si deve azzardare a gettare veleno addosso a una donna che vive in una casa famiglia e madre. Ci sta di non piacerle, ma – ha concluso la star del web – insultarla è proibito.