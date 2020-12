Ex GF Vip prende una clamorosa decisione che scatena le polemiche: “Io non lo farò”

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip provoca una pioggia di polemiche sui social network. Forse dimenticandosi di essere un personaggio con visibilità pubblica, Salvo Veneziano ha parlato a ruota libera.

Salvo Veneziano: politica precisa

Intervenuto sotto al post di una delle maggiori testate giornalistiche italiane, Salvo Veneziano ha dichiarato che non si sottoporrà al vaccino anti Covid 19 e di non averne mai fatto uno nella sua intera vita. Dunque, non si tratta per niente di una scelta spiazzante, bensì di una politica precisa.

Effetti collaterali

Il secondo classificato del primissimo Grande Fratello (vinto da Cristina Plevani, con la quale non corre più buon sangue), ha rialimentato la propria fama entrando nella Casa del GF Vip 4. Una parentesi di breve durata, in quanto il cuoco siciliano ha ricevuto una squalifica dopo aver pronunciato frasi sessiste all’indirizzo di Elisa De Panicis.

In tale circostanza ha fatto giungere la sua decisione sotto ad un articolo inerente ai possibili effetti collaterali dell’antidoto anti Coronavirus. Difatti, le sperimentazioni condotte dalle ditte Moderna e Pfizer hanno identificato tra gli indesiderata mal di testa, dolori muscolari e articolari, febbre.

Dalla parte dei no vax

Le parole di Salvo Veneziano sono dirette e vanno dritte al punto. Non ha mai fatto un vaccino e sicuramente non si sottoporrà neppure a questo. “Ma voi fatelo”, ha concluso, con una serie di emoticon raffiguranti risate. Pur senza comunicarlo apertamente si è perciò schierato dalla parte dei no vax e di coloro che, malgrado la sfida contro il tempo per poterlo avere il più presto possibile e sperare perciò di uscire dalla pandemia, si rifiuteranno di effettuare il vaccino.

Salvo Veneziano: il segreto per stare meglio

Già in passato Salvo aveva mosso sul suo profilo attacchi al Governo e “rivelato” quale fosse il segreto per stare meglio. Non si tratta delle medicine, ma di non guardare i telegiornali.