San Valentino da sogno per Francesco Totti e Nomi Bocchi, non si bada a spese e frecciatine a gogo

È stato San Valentino per tutte le coppie, anche per quelle famose, ovviamente. Ed è stato tempo di festeggiamenti in grande anche per una bandiera del calcio capitolino come Francesco Totti. L’ex calciatore e campione del mondo della Nazionale nel 2006, ha preparato una sorpresa davvero romantica per la sua amata Noemi per un 14 febbraio magico.

Lasciata decisamente alle spalle (non senza batti e ribatti) la fine del matrimonio con Ilary Blasi, è tempo di attenzioni e di tanto amore per Noemi Bocchi. Questo San Valentino insieme non poteva essere che speciale. “Tottigol” ha allestito un tappeto di rose rosse e palloncini a forma di cuore: la foto lascia davvero a bocca aperta.

In mezzo alle turbolenze legate al suo divorzio con Ilary Blasi, Francesco Totti ha deciso di dedicare del tempo alla persona che ama. Non poteva farlo in un modo più dolce. Queste ultime settimane, però, sono state particolarmente intense, proprio per la vicenda del divorzio che continua a tenere banco sui giornali di gossip.

Dopo il rilascio del docufilm e del libro di Blasi, l’intervista di Cristiano Iovino e le ultime indiscrezioni su documenti presentati in tribunale riguardanti le spese di Totti al casinò avevano reso l’aria decisamente tesa. Le accuse di abbandono della figlia in un hotel, poi, hanno chiosato un periodo davvero burrascoso e certamente stressante per l’ex calciatore. Un momento di relax, però, era più che necessario.

Noemi ha condiviso la romantica scenografia su Instagram attraverso un video, mostrando la camera decorata con palloncini e petali di rose. Non è chiaro se si trattasse di una stanza d’hotel o della loro casa, ma dalle immagini si intravede anche una vasca da bagno. Il dettaglio renderebbe la scelta dell’ambiente piuttosto insolita se si fosse trattato della loro abitazione. In ogni caso, la visione è davvero da sogno.

Inoltre, insieme a loro anche le figlie della donna. Sembrerebbe che l’ex pupone abbia fatto un regalo anche alle ragazze: pacchettini di Tiffany non mancano al quadretto. È possibile anche dedurre che sia stata la stessa Noemi a fare un regalo alle figlie, in uno scatto, infatti, scrive “Amori miei”.

Non passa inosservata neanche la storia con la frecciatina: un emoticon con un “shhh” che solo pochi possono pensare sia del tutto casuale.