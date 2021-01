Sandra Milo, avete mai visto la sua casa? Un dettaglio del suo salone vi lascerà senza parole

Sandra Milo è una delle attrici più importanti del nostro paese ma è stata anche conduttrice televisiva. Una carriera invidiabile quella di Sandra, considerata un’icona del cinema italiano e musa di Federico Fellini. Ha collaborato con tanti registi di grande talento ed è un noto personaggio televisivo. Recentemente è stata ospite a Domenica In, nel salotto di Mara Venier dove ha parlato del suo lavoro e dei suoi affetti più cari. Ma, avete mai visto la sua casa? Sembra che l’abitazione dove la diva del cinema italiano vive, sia ben arredata e molto accogliente.

Le foto della casa di Sandra Milo

La stessa attrice sembra aver condiviso sui suoi profili social, alcuni scatti dai quali si è potuto ben vedere tanto della sua dimora. La casa appare molto comoda, confortevole, con pavimenti in legno che conferiscono all’ambiente una luce particolare. Ciò che colpisce maggiormente però è la scelta molto accurata dei colori.

Sandra per arredare la sua casa ha scelto uno stile classico, con diversi mobili in color noce scuro. Il salone è sicuramente la stanza più rappresentativa della casa, quella in cui la stessa Milo ha posato per diversi scatti. Una stanza davvero molto accogliente, con tanti quadri appesi sulle pareti di colore bianco. A colpire l’attenzione sono diverse statue, intere ed a mezzo busto, presenti all’interno di questo grande salotto.

Recentemente ha postato una foto, che la ritrae proprio davanti il suo albero di Natale. Nulla di maestoso, un semplice albero di Natale, addobbato senza tanti sfarzi. In questo video, una vecchia intervista di Sandra nel corso della quale ha parlato della sua vita e della sua carriera.

Purtroppo l’attrice non sta passando un buon momento per via di alcune difficoltà economiche. Nel corso di un’intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me lo scorso anno, Sandra ha confessato di essere quasi finita per strada. L’attrice nonostante la veneranda età sta continuando a lavorare per aiutare i suoi figli che purtroppo sono quasi tutti disoccupati.