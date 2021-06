Secondo in finale, Sangiovanni ha comunque letteralmente conquistato il pubblico di Amici di Maria De Filippi. Le sue canzoni sono in cima alle classifiche italiane ed è già disco di platino, la scalata al successo per il cantautore è già annunciata.

Ora, Sangiovanni, ha deciso di raccontarsi in un’intervista al settimanale Sorrisi e Canzoni. Non è la prima volta che il giovane racconta dei problemi del passato, anche la mamma aveva confermato alcuni episodi di bullismo che hanno provocato nel ragazzo un’adolescenza sofferta e dolorosa.

Ad aiutarlo a superare questo tremendo periodo è stata proprio la musica. Il giovane ha spiegato con una nota di dolore:

In realtà avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho pure preso dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorato davvero. […] Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare.

Il riscatto per il ragazzo è arrivato nella scuola, fiero del suo percorso ha letteralmente sbeffeggiato che gli diceva che nella vita non avrebbe mai combinato nulla.

Sempre nella scuola ha trovato anche l’amore. La relazione con la ballerina Giulia Stabile va a gonfie vele, i due sono arrivati in finale insieme e da allora non si sono più lasciati. Della scuola spiega: