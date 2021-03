Sanremo 2021, cosa ha fatto Morgan durante l’esibizione di Bugo

Ieri sera, mercoledì 2 marzo è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Tra i Big in gara Bugo, che eseguito il brano dal titolo E invece sì. Durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston, Marco Castoldi, in arte Morgan, ha pubblicato il video della canzone di Sanremo dello scorso anno.

Tutti ricorderanno la vicenda che nello scorso Festival di Sanremo ha visto protagonisti Bugo e Morgan. Ebbene, dopo un anno, Marco Castoldi torna nella kermesse sanremese, indirettamente. Infatti, durante l’esibizione di Bugo con il brano E invece sì, Morgan ha pubblicato un video della loro canzone squalificata lo scorso anno ma rivisitata.

Dunque, Marco Castoldi canta la sua versione di Sincero, titolo che però è stato sostituito. Infatti, la nuova versione di Morgan è Le brutte intenzioni. Queste sono le parole del testo:

Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo se sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro e questo sono io.

Sanremo 2021, gli attacchi di Morgan a Bugo

Sembra, però, che questo non è il primo attacco di Morgan nei confronti dell’ex amico Bugo.

Infatti, sembra proprio che all’eccentrico artista non vada proprio giù il fatto che Bugo sia stato accolto a Sanremo 2021. Tanto che la settimana prima dell’inizio del Festival tramite Instagram Stories ha dichiarato come il brano dell’ex amico, E invece sì, era già stato presentato qualche anno fa ma bocciato. In quell’anno direttore artistico del Festival era Claudio Baglioni.

Dunque un vero e proprio attacco nei confronti di Bugo quello di Morgan che non è riuscito ad accettare la squalifica dello scorso anno con il brano presentato ed eseguito insieme a Bugo, pur avendo lui stesso in qualche modo contribuito all’espulsione del brano Sincero dalla gara.