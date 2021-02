Sanremo 2021: cosa succede se un cantante in gara risulta positivo al Covid-19?

Sarà sicuramente un Festival di Sanremo 2021 assialmente diverso, forse non si respirerà l’aria di convivialità e festa che c’è ogni anno, ma sarà sicuramente un’edizione indimenticabile. Quello che ci si chiede ora è, cosa succederà se un cantante in gara risulterà positivo al Covid-19?

Dopo il no del Comitato Tecnico scientifico al pubblico in teatro, sono arrivate altre misure volte a contenere l’epidemia da Covid-19 e scongiurare un focolaio proprio al Teatro Ariston.

Al momento c’è sconforto tanto che, anche Amadeus, non chiama neanche il Festival alla 71 esima edizione ma lo definisce il Sanremo 2021 da 70+1. Il direttore di Rai Uno ha dichiarato:

Sanremo è un’occasione di unione del paese, fa parte del nostro percorso identitario. Questa difficile esperienza del Covid ci ha unito, nella distanza, la nostra speranza è che questo rito collettivo che ci apprestiamo a rimettere in scena possa essere il Festival della consapevolezza, purtroppo non ancora della rinascita. Non abbiamo rinunciato all’espressione dell’intrattenimento perché le persone ce lo richiedono, riempie la solitudine.

Ma cosa succederà se qualcuno risultasse positivo al Coronavirus? La procedura è già scritta ed è chiara:

“Nel caso di positività di un artista, ci atterremo a quanto previsto dal decreto legge. Se un cantante risulta positivo si ritira. E se è positivo qualcuno del suo entourage vengono applicate le norme di legge, il cantante anche in questo caso dovrà ritirarsi”.

Nessuna riserva né registrazioni per salvare il cantante. Anche Amadeus però è fiducioso, seguendo il protocollo e prestando attenzione non si correranno rischi. “Io sono sicuro: si stanno facendo tante vaccinazioni per debellare il virus, e da marzo in poi uno spiraglio possiamo vederlo“.