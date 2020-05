Le 75 migliori idee di tatuaggi per la caviglia I tatuaggi alla caviglia sono sicuramente tra i più apprezzati, in particolare dalle donne, grazie al risultato sempre elegante: ecco le migliori idee

È una quelle zone del corpo che tendono ad essere spesso scoperte: questo è uno dei motivi per il quale i tatuaggi alla caviglia sono molto apprezzati, specialmente dalle donne di tutto il mondo. La caviglia è una zona molto delicata, ma allo stesso tempo molto duttile per quanto riguarda la scelta di tatuaggi. Infatti, la caviglia si adatta ai più diversi tatuaggi e alle più diverse tipologie di tecniche di disegno. Ecco, quindi, le 75 migliori idee per tatuaggi sulla caviglia.

Tatuaggi con scritte sulla caviglia

Le scritte e le frasi in generale sono una tipologia di tatuaggio molto apprezzato, sia dagli uomini che dalle donne. Infatti, proprio per questo motivo, sono in molti coloro che decidono di utilizzare la caviglia come zona per fissare sulla pelle un pensiero, una frase o una parola solamente. Di solito, le frasi che una persona può scegliere sono tutte dedicate a un campo preciso: amicizia, amore, stile di vita, individualità e via discorrendo. Qui saranno indicate alcune tra le frasi più belle per i tatuaggi, che potranno ispirare.

1: frasi sullo stile di vita sulle caviglie

Ecco, le frasi sullo stile di vita sono le più gettonate in assoluto per quanto riguarda i tatuaggi con frasi. Le troviamo, spessissimo, in molte zone del corpo. Per quanto riguarda le caviglie, essendo due, spesso si usa spezzare la frase scrivendone una parte su una e una parte su l’altra. Un esempio: “stay strong”, letteralmente : “rimani forte”. Spesso, questi tatuaggi raccontano una storia, anche e sopratutto la propria.

2: frasi sull’amicizia

Moltissimi, tra coloro che hanno una amicizia bella, duratura e profonda, desiderano imprimerla sulla propria pelle. Proprio per questo motivo, vediamo come moltissimi decidono di fare dei tatuaggi coordinati con i loro amici più cari. Perché scegliere la caviglia? Come detto in precedenza, essendo le caviglie due, è bello scrivere delle frasi magari spezzate che, se messe vicino, si completano. Per esempio: “best friends”, letteralmente “migliori amici”, dove best si trova sulla caviglia di una persona, mentre friends su quella di un’altra. Si crea, così, un’amicizia indelebile.

3: frasi sull’amore

Inutile dire come le frasi sull’amore siano obiettivamente le più gettonate e amate, soprattutto per i tatuaggi. Quante volte avete sognato di vivere quell’amore così forte da desiderare di imprimerlo direttamente sulla pelle? Ecco, proprio per questo motivo molti decidono di scrivere, sulle loro caviglie, una frase che possa ricordare l’amore per qualcuno, ma anche semplicemente l’amore per l’amore stesso. Per esempio: “Amor vincit omnia”, ossia “L’amore vince ogni cosa”.

4: frasi di canzoni

La musica unisce, le canzoni fanno sognare. Ci sono delle canzoni che, con le loro parole, riescono a rimanere impresse nel cuore delle persone. Per questo motivo, in molti decidono di farle rimanere impresse sulla pelle, anche delle caviglie. Si preferiscono solitamente frasi molto brevi, come “Let it be”, tratta dalla omonima canzone dei The Beatles.

5: tatuaggi con un nome

Questo è un punto un po’ controverso. I nomi sono spesso tra i tatuaggi che più piace imprimere sulla pelle. Questo perché spesso ci ricordano persone amate, ma bisogna fare attenzione: quando qualcosa si scrive, soprattutto sulla pelle, rimane indelebile, mentre i rapporti potrebbero svanire o rompersi. Certo è, che si va più sul sicuro tatuando i nomi dei propri figli, per esempio.

6: frasi motivazionali

Come quelle sullo stile di vita, le frasi motivazionali sono molto apprezzate. Questo perché ricordano, in modo indelebile, quello che si vuole essere e come si vuole condurre la propria vita. Una parola che in questo senso ha fatto molto scalpore e che in molti hanno deciso di imprimere sulla propria pelle è “resilienza”, che indica la capacità di un individuo di affrontare e superare una situazione difficile o traumatica della propria vita.

7: tatuaggi con date

Non sono propriamente delle frasi, ma si possono considerare delle scritte. Infatti, le date spesso sono molto belle da scrivere sul proprio corpo. Si pensi, per esempio, alla data di nascita di un figlio, alla data di matrimonio, anche alla data della propria laurea, per esempio. Molto spesso si possono trovare abbinate a dei nomi. Per esempio: nome del figlio + data di nascita.

Tatuaggi con disegni stilizzati sulle caviglie

I disegni stilizzati sono una delle tante mode degli ultimi anni. Per disegno stilizzato si intende quella tipologia di disegno che prevede solo il margine della figura, senza colori o sfumature di alcun genere. Di questi disegnini ne possiamo vedere di ogni genere: simboli, animali, persone e via discorrendo. Analizziamo insieme qualche tipologia.

8: disegni stilizzati di animali

Sono molto comuni tra gli amanti dei nostri parenti animali. Spesso, possono rappresentare un amico a quattro zampe facente parte della famiglia, oppure semplicemente una passione. Un esempio può essere la figura stilizzata di un uomo con un piccolo amico a quattro zampe affianco.

9: Disegni di paesaggi

Tantissimi sono appassionati di diversi paesaggi, che possono essere il mare o la montagna, alle quali collegano pensieri e ricordi felici. Molto belli sono i disegni che prevedono la stilizzazione di alcuni luoghi, come picchi di montagne o un ombrellone in riva al mare.

10: elementi della natura

Quante volte ci si guarda intorno e si è notato quanto siano belle tutti quelle minime parti della natura che ci circonda? Insomma, quei piccoli particolari che ti entrano dentro e che proprio non riesci a mandar via. Per esempio piccoli fiocchi di neve, una stella, la raffigurazione de sole o della luna.

11: disegni di simboli

I simboli, partendo proprio dal nome, fanno già intendere qualcosa che propriamente ha un significato intrinseco, nascosto, ma spesso molto profondo. Si parla di simboli di qualche gruppo particolare, come musicale, oppure di elementi personale. Uno dei più famosi è, per esempio, il simbolo dello ying e dello yang, realizzato in milioni di modi differenti.

12: disegni di volti stilizzati

Quale miglior modo di avere una persona impressa per sempre nella propria mente e nella propria anima, se non quelli di avere una rappresentazione del volto di quella persona sulla pelle. In molti, infatti, pensano di rappresentare, in modo stilizzato, la figura di una persona amata. Si può scegliere di disegnare solo il volto o tutto il corpo. Lo stile dello stilizzato è perfetto in entrambi i casi.

13: lineamenti del corpo

Molto spesso, molto significato viene racchiuso nei dettagli. Questo accade, per esempio, con le parti del corpo. Le labbra, per esempio, sono tra le più apprezzate nel mondo dello stilizzato, proprio per il significato passionale che trasmettono. Ancora, anche i lineamenti del corpo femminile sono molto gettonati.

14: linee astratte con diverse interpretazioni

Allora, l’astrattismo di per sé è amatissimo da molti. Questo perché ha la capacità innata di poter prendere un po’ il significato che ogni persona preferisce. Molto spesso, tante linee messe insieme in un apparente modo insensato, possono essere interpretate in centinaia di modi diversi.

15: disegni stilizzati che indicano delle passioni

In molti sicuramente hanno una qualche passione della vita, che vogliono di fatto tenere sempre vicino a se stessi, impressa sulla pelle. È il caso di chi potrebbe apprezzare di tatuarsi dei piccoli simboli che fanno intendere quella che è la loro passione: un pennellino stilizzato per il disegno, una chitarra per chi sa suonarla, un paio di scarpe da danza classica per chi ha dedicato la sua vita a questo.

Tatuaggi con animali sulle caviglie

In moltissimi hanno a cuore quegli animali che tanto, durante la loro vita, hanno apprezzato. Li hanno talmente tanto a cuore da decidere di imprimerli per sempre sulla propria pelle. Qui saranno mostrati quelli che più comunemente sono gettonati.

16: tatuaggi con cani e gatti

I cani e i gatti sono quelli che più di tutti riescono a vivere insieme all’uomo, quasi in simbiosi, in alcuni casi. Questo basta per comprendere come mai tantissime persone decidono di imprimerli sulla pelle per sempre. Spesso sono i primi compagni di vita a lasciarci e fino a quando li vedremo, inchiostro su pelle, non scompariranno mai davvero.

17: tatuaggi con volatili

Chi si tatua un volatile può farlo per diversi motivi. Il primo è che potrebbe aver avuto, nell’arco della sua vita, un uccellino come animale domestico: pappagalli, cardellini, qualche volta anche i piccioni. Un altro motivo, invece, è che i volatili, per antonomasia, rappresentano la libertà, la possibilità di arrivare sempre più vicini al cielo e alla vastità che esso rappresenta. In questo caso, un esempio lampante solo le rondini.

18: tatuaggi con leoni

Il leone è per antonomasia il re della savana. Vien facile comprendere come moltissimi decidano di rappresentare sul proprio corpo questo animale, che trasmette sicuramente il senso di regalità e potere insieme. Spesso, per quanto riguarda le caviglie, si sceglie di rappresentare solo il volto con la folta criniera, anche per motivazioni di spazio.

19: tatuaggi con elefanti

Gli elefanti, affianco ai leoni, sono tra i più rispettati tra gli animali della savana e di altre parti del mondo. Gli elefanti, oltre al potere e alla regalità, rappresentano stabilità e forza. Infatti, tatuarlo sulla caviglia ha un significato ancora più forte: fornisce il senso di stabilità in una delle parti del corpo che più di tutte deve essere stabile, il piede.

20: tatuaggi con pesci

I pesci possono anche loro avere diversi significati. In primis, il segno zodiacale dei pesci, che viene spesso rappresentato con due pesci che si incontrano, formando un cerchio. Possono prendere il senso di libertà, esattamente come i volatili. Oppure, infine, possono essere il simbolo di una passione acquatica, come il sub, la vela o la pesca.

21: tatuaggi con delfini

I delfini non possono essere inclusi nei pesci, anche se animali acquatici, principalmente per la loro natura di mammiferi. Di conseguenza, oltre al significato simbolico speculare a quegli degli altri acquatici, va aggiunto anche il significato di intelligenza. Il delfino, infatti, pare sia uno tra gli animali più intelligenti al mondo.

22: tatuaggi con gli orsi

Gli orsi sono tra gli animali più potenti delle foreste. Inutile dire come, la loro immagine, rappresenti proprio questo: la potenza e la forza bruta e fisica. Spesso, però, vengono associati anche alla tenerezza e alla morbidezza.

23: tatuaggi con cervi

Il cervo, affianco all’orso, è uno dei più forti della foresta: con i suoi possenti palchi comanda e supera tutte le avversità.

Tatuaggi con fiori alle caviglie

I fiori sono sempre tra i più gettonati per essere rappresentati sul corpo. Infatti sono moltissimi quelli più belli e con grande significato. Eccone qualcuno.

24: tatuaggi con le rose

Le rose sono tra le più amate tra coloro che decidono di farsi un tatuaggio floreale. Infatti, spesso, viene rappresentata proprio per il suo significato intrinseco di amore e passione, ma anche di protezione di se stessi, indicata dalla presenza delle spine.

25: tatuaggi con il girasole

Il girasole è uno dei fiori esteticamente più belli che esistano. Grande, luminoso, colorato e solare: ecco perché in moltissimi decidono di tatuarlo sulla loro pelle. Si adatta, inoltre, anche perfettamente alla parte alta delle caviglie.

26: tatuaggi con il fiore di loto

Il fiore di loto, per tradizione, rappresenta la purezza e l’elevatezza dell’animo. Questo perché, solitamente, lo si trova sulla sommità di acque stagnanti, ma riesce a rimanere perfettamente limpido, essendo appunto sopraelevato.

27: tatuaggi con il papavero

Il papavero è un fiore generalmente che nasce spontaneo. Non è un fiore astruso e proprio per questo riesce a trasmettere un senso di semplicità, ma allo stesso tempo ricchezza.

28: tatuaggi con la peonia

La peonia è la regina del giardino. È regale e possente. Inoltre, come una vera sovrana, è sempre presente nel suo giardino, essendo un fiore che riesce a sopravvivere in qualsiasi stagione dell’anno.

29: tatuaggi con il fiore di pesco

Il fiore di pesco è il fiore per eccellenza che rappresenta la bellezza e l’eleganza femminile. Spesso, infatti, si usa tatuarli come dei piccoli ramoscelli. La zona della caviglia è perfetta.

30: tatuaggi con il giglio

Il giglio è un altro di quei fiori che rappresenta la purezza. Spesso viene tatuato proprio per questo suo collegamento simbolico, unito al fatto che significa anche prosperità amorosa.

Tatuaggi sulla famiglia nelle caviglie

Tutti abbiamo una famiglia alle spalle. Quando questa rappresenta la cosa che più si ama al mondo, spesso si desidera tatuarla sul proprio corpo. La famiglia è simbolo di un porto sicuro, ma anche di stabilità. Proprio per questo motivo, si usa tatuare simboli di questo genere sulle caviglie, che rimangono una parte del corpo saldissima, quella che regge tutta la struttura. Ecco alcune idee.

31: tatuaggi con madre e figlio

Le madri, si sa, sono generalmente le più dolci e coccolone. Proprio per questo motivo, sono solitamente loro a voler imprimere sulla pelle questo significato di maternità. Un esempio sono quei tatuaggi nei quali vediamo rappresentati una madre con in braccio il proprio bambino.

32: tatuaggi con padre e figlio

Bisogna spezzare, per essere obiettivi, una lancia a favore della figura del padre. Infatti, anche qui sono in molti a voler tatuare sulla propria pelle l’immagine che per antonomasia rappresenta la paternità. Un esempio può essere il tatuaggio che rappresenta un uomo che tiene per mano un bambino.

33: tatuaggi tra fratelli

I fratelli non sono da escludere quando si parla di tatuaggi, anzi dovrebbero essere tra i primi ad essere nominati. Infatti, i fratelli sono soliti fare tatuaggi condivisi, oppure uguali, che vanno ad indicare il loro stretto rapporto di sangue.

34: tatuaggi della famiglia completa

La famiglia, però, non deve essere una cosa individuale o di coppia: quando si parla di tatuaggi sulla famiglia, si parla anche di tutta la famiglia completa. Con questo si intende tutta quella gamma di immagini di famiglie intere, dove, magari, tutti si tengono per mano.

35: tatuaggi con cugini

I cugini, si sa, sono come fratelli. Perché allora non fare tutti un bel tatuaggio insieme? Ci sono alcune famiglie nelle quali si nasce e cresce tutti insieme, in un grande nucleo allargato. Per questo motivo, tatuarsi un immagine che rappresenti il rapporto tra cugini non è affatto una cattiva idea.

36: tatuaggi per i nonni

I nonni sono le fondamenta della famiglia. Senza di loro, non si avrebbe la famiglia come un nipote la intende. Per questo, molti decidono di rendere loro omaggio, magari disegnandoli in modo stilizzato, oppure scrivendo i loro nomi. Qui, il senso di base e stabilità ha un valore ancora più grande.

37: tatuaggi con zii

Gli zii sono come dei genitori, infondo. Spesso prendono anche il posto di quest’ultimi, quando loro sono impossibilitati. Prima di essere zii, sono anche fratelli o sorelle e complici. Perciò tanti decidono di fare un tatuaggio o con loro o a loro dedicato. Un esempio potrebbe essere un bambino con una figura più grande che rincorrono un aquilone.

38: tatuaggi con la famiglia rappresentata da animali

Quale miglior senso di appartenenza e famiglia se non quello trasmesso dagli animali? Quando si parla di branco, si parla di persone strettamente legate tra loro che condividono tutto: spazi, cibo e tempo. Uno dei tatuaggi più gettonati in questo senso è la figura di una famiglia di elefanti: il padre, capogruppo, davanti, seguito dalla madre e dai cuccioli, tutti in fila indiana. Infatti, gli elefanti camminano proprio così.

Tatuaggi a tema viaggio sulle caviglie

Il tema del viaggio è amato e apprezzato da molti. Il viaggio indica di fatto libertà, voglia di conoscere e conoscenza di culture e pensieri a noi distanti. Uscire dal nido, dalla zona di confort, per andare ad esplorare posti magici, lontani dall’ambiente quotidiano dal quale solitamente si è circondati, genera una sensazione che molti vogliono avere impregnata sulla propria pelle. Ecco i tipi di tatuaggio a tema viaggio più noti.

39: tatuaggio con il mappamondo

Allora, il mappamondo è il tatuaggio che più tra tutti rappresenta il viaggio. Sicuramente serve che qualcuno sia molto minuzioso e preciso nel farlo correttamente, ma le caviglie sono perfette come zona del corpo.

40: tatuaggio con la cartina geografica

Tra mappamondo e cartina geografica c’è decisamente differenza: principalmente si basa sulla raffigurazione stessa. Il mappamondo è sempre raffigurato tondo, mentre la cartina geografica per esteso. Anche qui, la minuziosità dei dettagli deve essere resa in modo preciso.

41: tatuaggio con aeroplano

Quale modo migliore di esprimere la propria passione per il viaggio se non attraverso la raffigurazione dell’aeroplano? Infatti, lo si può tranquillamente considerare il mezzo per eccellenza utilizzato per girare il mondo. Spessissimo lo raffigurano affianco alla raffigurazione del mondo stesso.

42: tatuaggio con aeroplanino di carta

Per chi vuole essere un po’ più simbolico, l’aeroplanino di carta è perfetto. Anche qui, si vuole intendere la smania di voler girare, unita alla curiosità tipica di chi maneggia questo genere di gioco: i bambini.

43: tatuaggi con paesaggi

I paesaggi sono l’obiettivo finale del viaggio. Nella precisione, quelli più gettonati per i tatuaggi sono proprio quelli esotici, che rappresentano qualcosa di lontano e sconosciuto.

44: tatuaggi con barchette

Le barchette, come per l’aeroplano, rappresentano un mezzo eccellente per muoversi attraverso le meraviglie del pianeta terra. Sono perciò oggetto perfetto per la rappresentazione del desiderio di viaggiare.

45: tatuaggi con una città

Ogni città ha una sua caratteristica. Per questo motivo, in molti decidono di rappresentare proprio quel simbolo tipico di un luogo. Un esempio può essere la Tour Eiffel per Parigi, o la London Eye per Londra.

46: tatuaggi con la bussola

La bussola indica l’orientamento, la giusta via in un momento di movimento, in un momento di viaggio. Proprio per questo motivo viene spesso scelta come simbolo da portare sulla pelle.

Tatuaggi di coppia sulle caviglie

I tatuaggi di coppia sono una delle cose più controverse che possano esistere. Fare un tatuaggio con un’altra persona può essere molto rischioso. Infatti, quante volte capita che i rapporti si rompano o si appiattiscano con il tempo? C’è però un risvolto della medaglia: quanto è bello avere sempre con sé una persona amata? Ecco allora i tatuaggi di coppia più apprezzati.

47: tatuaggi con le corone

I soprannomi sono molto usati nelle coppie. Molto spesso si sente di coppie che si chiamano, tra loro, re e regina. Quale tatuaggio è migliore di quello con le corone? È davvero molto gettonata la rappresentazione delle corone, una da re e una da regina, tra le coppie di innamorati.

48: tatuaggi con il sole e la luna

Il sole e la luna si sa, sono amanti di vecchia data, dall’alba dei tempi si dice. Proprio per questa connotazione, diventano automaticamente tra le più belle raffigurazioni per due persone che sono innamorate.

49: tatuaggi con la chiave e il lucchetto a forma di cuore

“Tu hai le chiavi del mio cuore”, si sussurrano due amanti. Ecco perché spesso si vedono dei tatuaggi di coppia nei quali uno dei due ha disegnato una chiave, mentre l’altro un lucchetto a forma di cuore.

50: tatuaggi con pezzi di puzzle combacianti

Quando si dice essere perfettamente combaciante con qualcuno, si pensa a due pezzi di puzzle che si incastrano tra di loro. Ecco il motivo per cui sarebbe molto bello avere con il proprio partner un tatuaggio che rappresenti proprio questo.

51: tatuaggi con Mr. e Mrs.

Alla stregua dei tatuaggi con le corone, troviamo quelli con la scritta Mr e Mrs, che più di tutti rappresentano la complicità di due persone.

52: tatuaggi con mani intrecciate

Le mani intrecciate, oltre che a rappresentare il volersi coccolare e toccare, raffigurano anche la perfetta combinazione realizzata da due parti di due corpi distinti, ma che insieme creano un tutt’uno.

53: tatuaggi con due persone che si baciano

La raffigurazione di due persone che si baciano è per eccellenza l’immagine di due amanti. Perché non tatuarsela per dichiararsi amore eterno?

Tatuaggi sulla musica sulle caviglie

La musica si sa, salva l’animo. Per tantissimi rappresenta una parte molto importante del proprio essere. Non solo per chi ne ha fatto una carriera o un lavoro, ma anche per chi dentro la musica si rifugia nei momenti bui. Ecco alcuni tatuaggi a questa dea dedicati che potranno ispirare.

54: tatuaggi con note musicali

Le note musicali sono la rappresentazione grafica di ciò che le orecchie riescono a percepire sotto forma di suono, perciò sono perfette da disegnarsi sulla pelle.

55: tatuaggi con la chiave di violino

Chi ha studiato un po’ di musica sa che la chiave di violino indica l’inizio di una frase musicale, che si sviluppa scritta su un pentagramma. Indica l’incipit, il momento in cui la magia ha inizio. Inoltre, è di un’eleganza unica.

56: tatuaggi con uno strumento musicale

Chi suona uno strumento musicale sicuramente ci mette anima e corpo. Sembra proprio che questo sia un motivo perfetto per tatuarselo addosso.

57: tatuaggi con il music player

Per music player si intende la barra, solitamente presente nei riproduttori di musica, che permette di mettere in pausa, dare l’avvio, mandare indietro o avanti una canzone. Viene da sé la bellezza simbolica di questo simbolo.

58: tatuaggi con le cuffie

Molti preferiscono sentire la musica tramite l’utilizzo delle cuffie. Questo perché le cuffie creano una situazione di isolamento dal mondo esterno che permette di godere totalmente del suono e delle melodie.

59: tatuaggi con una cassetta

La cassetta, per chi ancora la ricorda, è l’antenata degli attuali CD. La si inseriva in un lettore apposito e riusciva a riprodurre canzoni e musiche di ogni genere. Perfetta per gli amanti degli anni ’90.

60: tatuaggi con i vinili

Per chi è, invece, ancora più retro, sarebbe perfetta la raffigurazione di un vinile. I vinili sono i nonni degli attuali CD. Anche loto avevano un apposito lettore: il giradischi.

Tatuaggi con cavigliere

Quando si parla di caviglie viene immediatamente il collegamento con le cavigliere. Questo sono sorelle dei bracciali, ma, al posto del braccio, vanno posizionate sulle caviglie. Ne sono di tutti i tipi, eccone alcune.

61: tatuaggi con cavigliere semplici

Con cavigliere semplici si intende la rappresentazione artistica delle reali cavigliere, magari semplici fili, senza nulla di particolare o astruso.

62: tatuaggi con cavigliere fatti con frecce

Le frecce sono utilizzabili, spesso, per questo genere di tatuaggio. Si devono immaginare come una lunga freccia che avvolge la caviglia. Molto elegante.

63: tatuaggi con rosario sulle caviglie

Il rosario è di suo una collana, o comunque qualcosa di chiuso. Per questo motivo, molte persone decidono di tatuarlo come cavigliera.

64: tatuaggi con ankle mandala

Con il termine ankle mandala si intende la riproduzione dei mandala adattati alla forma della caviglia. In conclusione, si avranno dei mandala arricchiti da molti ghirigori che circondalo la caviglia.

65: tatuaggi con cavigliere floreali

Le cavigliere floreali sono tra le più delicate ed eleganti che si possano realizzare. Già il fiore di per sé è molto delicato, adattato alla caviglia, magari come la rappresentazione di un ramoscello, risulta ancora più elegante.

66: tatuaggi con fasce

Le fasce sono uno dei design più apprezzati degli ultimi 10 anni. Queste si sviluppano intorno ad una parte del corpo e possono essere di diverse tipologie: semplici fasce nere, con disegni dentro o motivi particolari.

67: tatuaggi con cavigliere formate da frasi

Come visto in precedenza, scritte o frasi sono molto belle sulla zona delle caviglie. Si può, per esempio, dislocare una frase intorno a tutta la circonferenza della caviglia.

Tatuaggi su film e cartoni animati sulle caviglie

I film e i cartoni animati sono tra i più apprezzati, sopratutto quando si parla di tatuaggi. Molte volte un personaggio o un simbolo rimangono talmente tanto impressi nell’animo di una persona da decidere di imprimerlo sulla pelle. Ecco qualche esempio.

68: tatuaggi stile Harry Potter

Harry Potter è una delle saghe più amate di sempre. Proprio per questo motivo spesso la sua simbologia è tra le più gettonate. Un esempio può essere il simbolo dei doni della morte o la scritta del binario 9 3/4.

69: tatuaggi a tema Disney

I personaggi della Disney sono i più amati ed apprezzati per migliaia di adulti e bambini del mondo. Molti, addirittura, sono cresciuti con i film di Mickey Mouse o delle principesse Disney e, perciò, desiderano portarli con sé.

70: tatuaggi con Spongebob

Spongebob è uno dei cartoni più apprezzati di sempre. La simpatia del suo protagonista è apprezzata da tantissimi, che decidono di rappresentarlo sul proprio corpo.

71: tatuaggi con anime

Gli anime sono in corrispettivo dei cartoni animati occidentali nella cultura orientale. Dagli anime, sono usciti personaggi come Sailor Moon, Doraemon e Goku.

72: tatuaggi con personaggi Marvel

I personaggi della Marvel sono la versione moderna dei più amati supereroi di sempre. Viene da sé il motivo per il quale in moti decidono di tatuarseli addosso.

73: tatuaggi con personaggi Pixar

Prima che Pixar fondesse con Disney, dalla sua produzione sono arrivati moltissimi personaggi amati da tanti. Anche la stessa lampadina, simbolo della casa cinematografica, è oggetto di molte rappresentazioni.

74: tatuaggi con personaggi dei film horror

I personaggi dei film horror sono tra i più famosi al mondo. Le loro raffigurazioni sono tra le più tatuate, come, per esempio, la maschera di Jason Voorhees di Venerdì 13 o il volto di Pennywise, il pagliaccio del film It.

75: tatuaggi con simboli del Signore degli Anelli

Il Signore degli Anelli è una saga formata da diversi film tratti dai libri scritti da J. R. R. Tolkien, uno dei primi grandi scrittori del fantasy moderno. Molto comune è il disegno dell’anello o dell’occhio di Sauron.

Tatuaggi caviglia, non c’è limite alla fantasia

Ricordatevi comunque che oltre ai succitati esempi, potete giocare con la vostra fantasia o fare realizzare al tatuatore un disegno tutto per voi. Basta recarsi da un professionista e spiegare la vostra idea, che può essere del tutto nuova o ispirarsi a uno o più dei nostri suggerimenti.

Il professionista realizzerà uno schizzo e ve lo presenterà, dopodiché si accorderà con voi sui colori e sulla grandezza. Non c’è nulla di più personale di un tatuaggio, dunque non fatevi problemi a esporre la vostra idea, senza remore né timori.