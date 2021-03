Sanremo 2021, Gaia salta l’esibizione? La story preoccupa i fan della cantante

Brutte notizie per Gaia e tutti i fan della popolare cantante, conosciuta ed esplosa ad Amici di Maria De Filippi. La giovane interprete ha annunciato sulla pagina personale Instagram di avere un problema di salute. Piccolo, ma serio nel suo caso. Difatti, avrà qualche disagio in più nell’esibizione prevista questa sera, per la semifinale del Festival di Sanremo 2021.

Gaia: a letto con la flebo

Come racconta la stessa Gaia Gozzi sui social media, è afona. Nelle stories pubblicate su Instagram è ritratta a letto con la flebo, parla come Tilda Swinton in A Bigger Splash, il film diretto da Luca Guadagnino. Consapevole di mettere in apprensione i sostenitori con tale comunicazione, l’ex allieva della scuola più seguita e ambita d’Italia ha immediatamente rassicurato i follower.

Stasera si va in scena

Anche se è afona, scrive sul suo profilo, andrà tutto bene, ciò non la indurrà a dare forfait. Stasera si va in scena. Nel frattempo, riposa beata a letto. Non c’è niente di meglio che un po’ di sano e meritato riposo per recuperare le energie in tempi record.

Con l’aiuto di una collaboratrice, l’artista ha tranquillizzato a voce (con quella che è rimasta almeno): è tutto ok, non ha troppa voce, ma si riprenderà. Del resto, sarebbe veramente un peccato saltare l’appuntamento.

Ben distinta sul palco

Nella prima parte della kermesse canora la ragazza si è ben distinta sul palco del teatro Ariston e, nei limiti del possibile, intende offrire uno show degno di nota pure fra qualche ora.

Gaia: il brano Mi sono innamorato di te riammodernato

La vincitrice di Amici nel 2020 partecipa al concorso con Cuore amaro, di cui è uscito un video che fa molto Rosalía. Ieri sera, nel tradizionale appuntamento del giovedì dedicato ai duetti e alle cover di canzoni entrate nella storia della musica italiana, ha rielaborato, con Lous and the Yakuza, Mi sono innamorato di te, immortale brano di Luigi Tenco.