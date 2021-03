Sanremo 2021, Noemi divina sul palco dell’Ariston: il significato nascosto del vestito scelto dalla cantante

Noemi si è esibita nella prima serata del Festival di Sanremo 2021 martedì 2 marzo. La nota cantante è salita sul palco dell’Ariston eseguendo il brano Glicine. Tutti non hanno potuto fare a meno di notare il suo elegantissimo look. Un abito da sera firmato Dolce&Gabbana che nasconde un significato molto importante.

Con il suo look glamour con il quale è salita sul palco dell’Ariston nella prima serata del Festival, Noemi vuole descrivere quella che lei stessa definisce la sua metamorfosi, sia come artista che come donna.

Queste sono state le sue parole riguardo il brano in gara al Festival di Sanremo 2021:

Con Glicine vi voglio raccontare la nascita di una nuova forza, di una nuova consapevolezza. Ora sono orgogliosa di indossare le mie emozioni.

L’elegante look di Noemi al Festival di Sanremo 2021

L’abito indossato dalla nota cantante nella prima serata del Festival di Sanremo è firmato Dolce&Gabbana. Interamente ricoperto da cristalli Swarovsky, l’abito è stato realizzato e ricamato a mano. L’elegantissimo abito indossato da Noemi rende onore alla sua bellezza.

Ma Noemi per la sua esibizione al Festival di Sanremo non ha optato per un abito della collezione Primavera/Estate 2021, bensì per un capo d’archivio che diventa indice della sua rinnovata consapevolezza. Infatti, l’abito indossato da Noemi arriva dalla collezione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana del 2007/2008.

Un autentico tuffo nel passato perché io non rinnego chi sono.

Quindi una vera e propria metamorfosi per la nota cantante che guarda sempre più al futuro senza mai, però, distaccarsi dal passato da dove tutto è iniziato. Con la sua esibizione a Sanremo 2021, Noemi è riuscita a trasmettere grinta e determinazione. Ma soprattutto, tutti non hanno potuto fare a meno di notare la sua metamorfosi che, come lei stessa racconta, si presenta come un vero e proprio cambiamento sia come artista che come donna.