Sanremo 2021, perché Fedez e Francesca Michielin hanno cantato distanziati da un nastro?

Ieri sera è iniziata ufficialmente la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Le luci del teatro dell’Ariston si sono nuovamente accese e Amadeus si prepara a condurre una delle edizioni più complicate di tutta la storia del Festival. Tra i Big che si sono esibiti nella prima serata di Sanremo 2021 Fedez e Francesca Michielin. La loro esibizione è stata molto particolare.

Sanremo 2021 è partito. Lo show si è aperto con l’esibizione di Fiorello sulle note del brano Grazie dei fiori e con il suo look estroso che non è passato inosservato. 13 i Big in gara. Tra questi Fedez e Francesca Michielin che hanno cantato il loro brano Chiamami per nome.

Molti telespettatori hanno notato il particolare della loro performance. Infatti, come tutti avrete potuto osservare i due artisti si sono esibiti distanziati e con le aste dei loro microfoni legate da un nastro.

Più precisamente è un nastro bianco a dividere i due artisti ma nello stesso tempo ad unirli. Fedez e Francesca Michielin si esibiscono sul palco dell’Ariston eseguendo il loro brano Chiamami per nome. Dunque i due artisti arrivano sul palco con una lunga striscia di stoffa per sottolineare il distanziamento previsto dai protocolli.

A fine esibizione, però, i due annullano tutte le distanze e concludono la performance con un abbraccio. Indiscutibile l’emozione di Fedez il quale al termine dell’esecuzione del brano si commuove. I due, infine, vengono raggiunti dal padrone di casa Amadeus e da Fiorello che ironizza sull’emozione del cantante.

Queste sono state le sue parole:

Stava per svenire dietro le quinte. Mi ha detto “ma chi me lo ha fatto fare. Io non esco. Potevo restare a casa.

Sdrammatizza così la vicenda lo showman, mentre Fedez sorride e annuisce, emozionato. Il loro brano, Chiamami per nome, sembra essere piaciuto molto e nella classifica finale ha occupato la quarta posizione.