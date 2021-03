Sanremo 2021, Pierpaolo Petrelli fa una strana richiesta ad Achille Lauro

Il GF Vip è ormai terminato da qualche giorno e Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli si godono la loro storia al di fuori della casa più spiata d’Italia. Stanno seguendo insieme il Festival di Sanremo e, durante la quarta serata, hanno mandato in tendenza su Twitter l’hashtag #SanremoPrelemi. Inoltre, arriva una particolare richiesta di Pierpaolo Petrelli ad Achille Lauro.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli più uniti e innamorati che mai. I due si godono la loro storia lontano dalle telecamere del GF Vip. E nella quarta serata del Festival di Sanremo 2021 i due hanno creato un hashtag di coppia, #SanremoPrelemi. Il nome racchiude il nome del Festival con quello scelto dai fan per rinominare la coppia nata all’interno del GF Vip.

Ebbene, è bastato meno di un’ora per mandare l’hashtag in tendenza. Infatti, #SanremoPrelemi ha conquistato quasi da subito la prima posizione dove è rimasto per qualche ora. Dunque, l’hashtag ideato da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli ha permesso ai due ex gieffini di essere popolari anche su Twitter, nonostante Instagram resti il loro social preferito.

Sanremo 2021, la richiesta di Pierpaolo Petrelli ad Achille Lauro

Il momento più atteso del Festival di Sanremo è stato senza dubbio l’esibizione di Achille Lauro. L’eccentrico artista da tempo è uno dei cantanti preferiti di Giulia Salemi. E proprio nella quarta serata del Festival l’influencer italo-persiana ha ricambiato il follow dell’artista su Instagram.

Achille Lauro, però, non segue Pierpaolo Petrelli. Ed è proprio per questo che l’ex velino ha fatto una richiesta particolare all’artista. Infatti, ha chiesto all’ospite fisso di Sanremo 2021 di seguirlo, dal momento che all’interno della casa del Grande Fratello Vip cantava sempre le sue canzoni. Questa è stata la richiesta di Pierpaolo Petrelli:

Ti cantavo sempre nella Casa. Merito più io il follow della Salemi.

Una richiesta supportata dai moltissimi fan della coppia ma che, per ora, non ha ancora ricevuto risposta da Achille Lauro.