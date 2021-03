Simona Ventura positiva al Covid-19: salta Sanremo 2021

Continuano le sfortune al Festival di Sanremo 2021, un’edizione tanto particolare quanto poco baciata dalla fortuna. Questa volta, la malcapitata è Simona Ventura: la conduttrice avrebbe dovuto affiancare Amadeus nella conduzione, ma è risultata positiva al virus.

Ad annunciare la triste notizia è stato proprio il direttore artistico di questa edizione che nella conferenza stampa quotidiana ha annunciato che Simona Ventura non sarebbe salita sul palco.

La donna è risultata positiva al Covid-19, ma fortunatamente sta bene, non sembra aver particolari sintomi, ma ovviamente non potrà salire sul palco, proprio lei che non vedeva l’ora. Amadeus ha spiegato:

Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva al Covid, anche se sta bene. Lei è disperata, io ci tenevo a portarla all’Ariston. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare.

Poco dopo, anche la conduttrice ha rotto il silenzio e sui social ha per prima cosa tranquillizzato i fan e poi spiegato come ha fatto ad accorgersi della positività. Sembra infatti che il tutto è avvenuto per caso:

“Questo maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina, facendo un ultimo tampone di controllo prima di partire per Sanremo, sono risultata positiva”.

“Grazie ad Amadeus e alla grande famiglia di Sanremo per aver pensato a me. Non vedevo l’ora di poter essere lì. Per questa volta farò il tifo da casa. A presto“.

La donna non vedeva l’ora di tornare sul palco dell’Ariston, è ovviamente un occasione meravigliosa per tutti. Come lei, anche Irama ha dovuto rinunciare almeno momentaneamente al sogno.