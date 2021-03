Sanremo 2021, uno dei big in gara fa coming out con una canzone

Uno dei big in gara al Festival di Sanremo 2021 fa coming out con il suo brano

Madame, tra le concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2021, ha fatto coming out confessando di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne. Alla 71esima edizione della kermesse canora la giovane interprete ha portato un brano dedicato a una lei.

Madame: il coming out

Con il suo pezzo Voce, Madame ha espresso al Festival di Sanremo il sentimento provato nei confronti di una donna, e in seguito ha fatto coming out, svelando di essere bisessuale. È una ragazza che, a seconda di come le va, sceglie di avere una inclinazione. Ciò non le crea alcuna forma di disagio, anzi vive con assoluta normalità la sua natura, non avverte alcuna necessità di dover aderire a determinati movimenti o gruppi.

Privato avvolto nel mistero

È andata sul palco in giacca e cravatta, ha aggiunto in merito al suo orientamento. In riferimento al privato ha preferito mantenere la più totale segretezza e non ha svelato alla stampa se nel suo cuore ci sia al momento spazio per qualcuno di speciale. È gelosa dei sentimenti provati e intende tenerne i giornalisti all’oscuro.

La giovanissima artista, al secolo Francesca Calearo, nata in Veneto il 16 gennaio 2002, ha poi svelato in che modo sarebbe giunta l’idea di adottare lo pseudonimo Madame.

Nomi per drag queen

A scuola, a ricreazione, con una sua compagna hanno usato un generatore di nomi per drag queen: sono saltati fuori Pinky girl pink e Madame Wilde, che le è piaciuto. Ha tolto Wild in quanto le pareva infantile. Et voilà, il gioco era fatto! Il precoce talento della ragazza le ha consentito di sottoscrivere il suo primo contratto discografico ad appena 16 anni.

Madame: perché a piedi nudi

Durante la sua performance inaugurale al Festival di Sanremo 2021, Madame si è esibita a piedi nudi sul palco del teatro Ariston, e a tal riguardo ha dichiarato di aver deciso così unicamente per “comodità”. Tra i precedenti illustri ricordiamo Anna Oxa e Marina Rei.