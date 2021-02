Sanremo 2021, uno dei Big in gara positivo al Covid-19: cosa succederà adesso

Ore di tensione per tutto il cast del Festival di Sanremo 2021 che deve fare i conti con il primo Big in gara risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di Moreno Conficconi degli Extraliscio che parteciperà alla manifestazione canora con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. L’artista è risultato positivo al tampone fatto prima di accedere al Teatro Ariston. Ed è quindi scatta la quarantena per tutti i membri del gruppo.

Come da protocollo, gli Extraliscio dovranno effettuare una quarantena di 10 giorni. Al termine del periodo di isolamento, dopo un tampone negativo la band potrebbe tornare in gara. Una corsa contro il tempo, dunque, che potrebbe causare l’esclusione della band dalla Festival della canzone italiana.

Oltre alla messa in quarantena di tutta la band, si è provveduto immediatamente al tracciamento dei contatti diretti dell’artista prima di accedere al Teatro Ariston. A dare l’annuncio è stato il ‘Secolo XIX’, quotidiano ligure che ha fatto appunto sapere della positività al covid-19 di Moreno Conficconi.

Le prime difficoltà del Festival di Sanremo 2021

Insorgono, dunque, per Amadeus le prime difficoltà della conduzione del Festival di Sanremo 2021. Il conduttore, infatti, guiderà una delle edizioni più difficili della storia del Festival. Infatti, dopo le numerose polemiche che si sono scatenate intorno alla manifestazione canora in piena pandemia, il conduttore e direttore artistico deve fare i conti da vicino con il virus.