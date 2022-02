Nella serata di ieri, mercoledì 2 febbraio, il famoso attore Luca Argentero doveva essere uno degli ospiti speciali di Sanremo 2022. Tuttavia, a causa di un lutto improvviso che ha colpito la sua famiglia, ha dovuto dare forfait. Nonostante la sua perdita, ci sono state persone che hanno ironizzato su ciò che sta vivendo la famiglia.

Ovviamente l’attore ha deciso di rispondere, poiché quelle parole sono state davvero di pessimo gusto. Lui e la moglie Cristina Marino si sono chiusi in un religioso silenzio.

Ad informare tutti del forfait di Luca Argentero è stato lo stesso conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus. Quest’ultimo nella conferenza ha detto a tutti che l’attore non poteva essere presente.

Lui desidera averlo nel palco, soprattutto perché poteva parlare della serie che sta andando in onda in questi giorni, Doc – Nelle tue mani. Inoltre, anche i suoi fan speravano di poterlo vedere e di poterlo sentire.

Tuttavia, poche ore dopo l’annuncio di Amadeus, la testata giornalistica Il Messaggero ha svelato ciò che sta vivendo la famiglia. Purtroppo il suocero di Luca Argentero ha perso improvvisamente la vita. Le cause del decesso però, non sono state ancora rese note.

Ovviamente l’attore e sua moglie Cristina Marino si sono chiusi in un religioso silenzio, soprattutto per elaborare il lutto che hanno subito. Però gli haters nemmeno in questo momento di dolore, hanno evitato di commentare.

Il tweet di una pagina per il forfait di Luca Argentero

La pagina satirica Spinoza su Twitter ha pubblicato un messaggio parlando proprio dell’assenza improvvisa dell’attore dal Festival. Nel post hanno scritto:

Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c’era un compito in classe.

Ovviamente queste parole non sono piaciute e tra i vari commenti c’è anche quello dello stesso attore, che ha voluto mandarli a quel paese. Amadeus inoltre, nella conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di oggi giovedì 3 febbraio, ha voluto parlare della sua vicinanza all’artista per la perdita subita.