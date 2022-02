Si è da poco esibita la grande Emma Marrone sul palco dell’Ariston e a dirigere la sua orchestra c’era Francesca Michielin. Ma perché l’artista ha potuto accompagnare la cantante durante il Festival di Sanremo 2022? Sono in molti a chiederselo.

Le due cantanti sono legate da una profonda amicizia, da un grande affetto e senso di rispetto. Francesca Michielin festeggia 10 anni di musica e il suo percorso al conservatorio. E quale occasione migliore se non quella di accompagnare una grande amica al Festival di Sanremo 2022?

Sui suoi profili social, la Michielin ha spiegato:

Si torna a Sanremo. Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri.

E ancora:

Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere.

Non è mancato il commento di Emma Marrone, che non ha esitato a dire di SI dopo la richiesta della sua grande amica. La cantante ha spiegato che si è sentita onorata, perché dividere quel palco con un’altra artista l’ha fatta sentire stimolata e come se si stesse per mettere in gioco in maniera “diversa”.

Ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica❤️.

Francesca Michielin si sta per laureare e dopo tanti anni di conservatorio, sta per realizzare quello che per lei è un grande sogno.