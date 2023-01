Sanremo 2023: Amadeus annuncia le ultime co-conduttrici e l’ospite big

Senza alcuna ombra di dubbio, Amadeus è uno dei conduttori più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Anche quest’anno, il presentatore sarà al timone della conduzione del Festival di Sanremo 2023. Nel corso delle ultime ore è giunto l’annuncio delle ultime co- conduttrici e dell’ospite big. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Tra qualche settimana la 73esima edizione del Festival di Sanremo debutterà sul piccolo schermo. Anche quest’anno Amadeus condurrà la kermesse canora per tutte e cinque le serate a partire dal giorno 7 febbraio 2023 fino al giorno 11 febbraio 2023.

Come già annunciato in precedenza da lui stesso, al suo fianco ci sarà Gianni Morandi. Invece per quanto riguarda le co-conduttrici potremo vedere salire sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni nella prima e nell’ultima puntata del festival. Un altro personaggio noto che ricoprirà tale ruolo sarà Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve. Quest’ultima sarà presente nella serata mercoledì 8 febbraio 2023.

Non è tutto. In occasione del TG1 di domenica 15 gennaio, il conduttore ha annunciato chi saranno le ultime due co-conduttrici. Si tratta di Chiara Francini la quale sarà protagonista il giorno 10 febbraio 2023 e e Paola Egonu, la celebre pallavolista che salirà sul palco il 9 febbraio 2023. Per quanto riguarda l’ospite internazionale, Ama ha dichiarato che ci sarà la band Black Eyed Peas.

Oltre alla presenza della famosa band, a ricoprire il ruolo di ospiti saranno anche Salmo, Mahmood e Blanco. Il primo si esibirà nella serata di martedì e sabato su una nave dinanzi alla città ligure. Invece, i vincitori di Sanremo 2022 saliranno sul palco dell’Ariston nel corso della prima serata per cantare il loro brano “Brividi” con cui hanno conquistato la vittoria.