Sanremo 2023, Amadeus bacia in bocca Rocio! La reazione di Giovanna Civitillo

Per il secondo giorno consecutivo, Massimo Ranieri è tornato al Festival di Sanremo 2023 di Amadeus ieri sera. Dopo la prima esibizione di sempre con Al Bano Carrisi e Gianni Morandi, il cantante partenopeo si è esibito stavolta da solo, portando il suo ultimo singolo Lasciami dove ti pare.

A dire il vero, non era proprio solo. Difatti, in sua compagnia c’era Rocio Munoz Morales. La compagna di Raoul Bova lo ha affiancato per presentare una tournée teatrale che vedrà i due protagonisti nei prossimi mesi. Ma per dare spettacolo non c’è stato bisogno di attendere fino a tanto.

Con Amadeus la bella attrice spagnola ha avuto un “falso equivoco”, che ha sfiorato il caso diplomatico!

Amadeus e Rocio Munoz Morales: bacio in diretta, davanti a Giovanna Civitillo

Il direttore artistico e conduttore della settantatreesima edizione di Sanremo ha messo in scena un simpatico siparietto con Rocio Munoz Moralez. Con lei ha avuto modo di giocare, sui differenti modi di salutarsi tra Spagna e Italia. Uno scambio continuo, sfociato in un bacio sulle labbra!

La regia ha immediatamente virato su Giovanna Civitillo. Presente in prima fila vicina al figlio José, la moglie di Amadeus ha reagito con uno sguardo divertito. Ben conosce le leggi dello spettacolo e non è apparsa affatto gelosa.

L’ha semplicemente presa sul ridere, consapevole di poter stare tranquilla. Il “bacio per sbaglio” ha donato un po’ di leggerezza alla serata, che in generale è filata liscia.

Del resto, era già stato dato tanto i primi due appuntamenti. Prima, la scenografia di rose fatta a pezzi da Blanco nell’appuntamento inaugurale. Quindi, il freestyle polemico di Fedez, in collegamento dalla Costa Smeralda, schieratosi contro alcuni esponenti politici.

La capacità di ridere di Giovanna Civitillo sull’accaduto ha contribuito a stemperare gli animi, diventati forse un po’ troppo tesi. A proposito del caso Blanco, Striscia la Notizia ha dato un’altra versione sull’episodio, con Valerio Staffelli che ha intercettato la flower stylist Jessica Tua nel servizio andato in onda ieri sera.