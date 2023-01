Sanremo 2023, Amadeus svela la verità sulla partecipazione di Silvia Toffanin: le sue parole

Le parole del conduttore: "Le porte per quanto mi riguarda per Silvia Toffanin sono aperte"

Nel corso delle ultime ore il nome di Amadeus è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. In occasione della conferenza stampa del programma L’anno che verrà, il conduttore ha rotto il silenzio ed ha finalmente chiarito uno dei gossip che sta facendo chiacchierare in questi giorni: la partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo.

In questi ultimi giorni sono state molti le voci riguardo la presunta partecipazione di Silvia Toffanin come ospite in una delle serate della nuova edizione del Festival di Sanremo. Dopo essere rimasto in silenzio per parecchio tempo, Amadeus ha finalmente rotto il silenzio ed ha deciso di esporsi riguardo questa vicenda tanto chiacchierata.

Questo è quanto rivelato dal conduttore in occasione della conferenza stampa del programma L’anno che verrà:

Avevo chiesto a Silvia Toffanin di venire il primo mio Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l’invito, dicendomi “Non me la sento, magari più avanti vediamo”. Le porte per quanto mi riguarda per Silvia Toffanin sono aperte”.

E, continuando, Amadeus ha dichiarato:

La Toffanin mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno che è il mio ultimo Festival sarò felice di averla con me e glielo richiederò magari mi dirà di sì. Ho un rapporto fraterno con Graziellina (manager della Toffanin,) ci sentiamo tante volte e anche per gli auguri, non abbiamo mai affrontato l’argomento Silvia ultimamente. Non è detto non accada in futuro e lo richiederò a Graziella.

Dopo molti giorni di gossip sembra essere ormai chiarita la questione sulla presunta partecipazione della conduttrice di Verissimo al fianco di Amadeus in questa nuova edizione del Festival di Sanremo.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se anche la diretta interessata deciderà di esporsi riguardo questa vicenda che per molti giorni ha interessato gli amanti del gossip.