Sanremo 2023, Silvia Toffanin rifiuta l’invito di Amadeus: il comunicato Mediaset spiega il perché

Nel corso delle ultime ore il nome di Silvia Toffanin è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che la conduttrice di Verissimo abbia declinato l’invito di Amadeus di partecipare alla nuova edizione del Festival di Sanremo. In questo ore una nota Mediaset ha spiegato il perché.

Silvia Toffanin non salirà sul palco dell’Ariston. Come già anticipato, pare che la padrona di casa di Verissimo abbia rifiutato l’invito di Amadeus di partecipare come ospite in una delle serate. Il motivo del rifiuto è stato spiegato da un comunicato Mediaset pubblicato qualche ora fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda che sta facendo tanto chiacchierare.

Questo è quanto riporta l’azienda riguardo il rifiuto della conduttrice dell’invito di Amadeus:

In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione.

E, continuando, Mediaset informa:

È vero che la proposta è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti. Ma, nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche.

In seguito alla pubblicazione del seguente comunicato, i diretti interessati non si sono esposti riguardo questa vicenda tanto chiacchierata. Brutte notizie, dunque, per tutti coloro che sognavano di vedere la compagna di Pier Silvio Berlusconi affiancare Amadeus in una delle serate del Festival.

Ma chi prenderà il posto di Silvia Toffanin e affiancherà Amadeus nella conduzione del Festival? Voci di corridoio hanno fatto il nome di Katia Follesa. Tuttavia, però, le notizie in circolazione sembrano essere del tutto infondate dal momento che non hanno trovato ancora nessuna conferma da parte dei diretti interessati.