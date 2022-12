Sanremo 2023, emergono nuovi retroscena sulla partecipazione di Silvia Toffanin: cosa è stato scoperto

Nel corso delle ultime ore il nome di Silvia Toffanin è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Non si ferma il gossip sulla mancata partecipazione della conduttrice di Verissimo alla nuova edizione di Sanremo 2023. In queste ore sono emersi nuovi retroscena riguardo questa vicenda tanto chiacchierata. Scopriamo insieme cosa è stato scoperto.

Silvia Toffanin ha rifiutato l’invito di Amadeus di partecipare come ospite, al suo fianco, in una delle serate della nuova edizione del Festival di Sanremo. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa azienda Mediaset che, tramite un comunicato, ha spiegato i motivi del declino dell’invito di Amadeus da parte della compagna di Pier Silvio Berlusconi:

In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti. Ma, nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche.

In seguito alla pubblicazione del comunicato Mediaset, però, alcuni hanno preso le distanze da quanto comunicato dall’azienda. Stando a quanto emerge da alcune fonti Rai, pare che la conduttrice quest’anno non abbia ricevuto alcun invito a partecipare come ospite alla manifestazione canora. L’invito sarebbe arrivato solo nel 2020.

Anche questa notizia è stata smentita da una fonte Mediaset. Questo è quanto si apprende tra le pagine di ‘FanPage’ riguardo questa vicenda tanto chiacchierata:

Silvia Toffanin è stata contattata per la prima volta nel 2020 e ha rifiutato. È stata ricontattata quest’anno per prendere parte all’edizione 2023 e ha rifiutato ancora perché molto presa da Verissimo che va in onda due volte a settimana.

Al momento la diretta interessata non ha confermato né smentito le voci in circolo sul suo conto ed ha preferito mantenere il silenzio riguardo questa vicenda tanto chiacchierata in questi giorni.