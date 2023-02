Parte Giorgia e conclude Will: grande attesa per la serata finale della 73esima edizione del Festival della città di Sanremo

Stasera andrà in onda la quinta ed ultima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, quella finale che incoronerà il vincitore. Si prospetta essere una serata straordinaria, con i concorrenti in gara che proveranno a giocarsi le loro carte fino all’ultimo e tantissimi ospiti d’eccezione. Ecco la scaletta della serata.

Un gran successo anche ieri sera per il Festival. Gli artisti in gara hanno cantato le cover insieme a colleghi chiamati apposta per l’occasione. La classifica generale vede ancora in testa Marco Mengoni, che ieri ha interpretato alla perfezione Let It Be dei Beatles.

Subito dietro di lui Ultimo, che ieri sera ha cantato un medley delle canzoni più famose di e con Eros Ramazzotti.

C’è grandissima attesa, ora, per la finale che andrà in onda sempre su Rai 1 questa sera. Ad affiancare Amadeus nella conduzione tornerà Chiara Ferragni, oltre al solito Gianni Morandi.

Come ospiti, poi, ci saranno Ornella Vanoni e Gino Paoli, l’attrice Luisa Ranieri e, come super ospite internazionale, i Depeche Mode.

La scaletta degli artisti in gara a Sanremo

La prima concorrente in gara a salire sul palco dell’Ariston sarà Giorgia, che riproporrà il suo brano “Parole Dette Male”. Poi ci saranno gli Articolo 31 con “Un Bel Viaggio” ed Elodie con “Due”.

Proseguiranno Colapesce Dimartino con “Splash”, Ariete con “Mare di Guai”, Modà con “Lasciami”, Mara Sattei con “Duemila minuti”, Leo Gassman con “Terzo Cuore” e i Cugini di Campagna con “Lettera 22”.

Poi sarà la volta di Mr. Rain con “Supereroi”, Marco Mengoni con “Due Vite”, Anna Oxa con “Sali”, Lazza con “Cenere”, Tananai con “Tango”, Paola e Chiara con “Furore”, LDA con “Se poi Domani” e Madame con “Il Bene nel Male”.

Concluderanno, in fine, Gianluca Grignani con “Quando ti manca il Fiato”, Rosa Chemical con “Made in Italy”, Levante con “Vivo”, Ultimo con “Alba”, gIANMARIA con “Mostro”, Colla Zio con “Non mi Va”, Shari con “Egoista”, Olly con “Polvere”, Sethu con “Cause Perse” e, per ultimo, Will con “Stupido”.

Questa sera sarà attivo il televoto, che stilerà la classifica parziale che a sua volta si sommerà a quella generale di ieri sera. Chi sarà il vincitore?