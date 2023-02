Sanremo 2023, quanti VIP in platea! Spiccano due celebrità

Per la finalissima del Festival di Sanremo 2023 è una parata di stelle in platea: le telecamere indugiano soprattutto su due presenze

Parata di stelle al Teatro Ariston per la finalissima del Festival di Sanremo 2023. Nell’appuntamento cruciale tanti nomi illustri, anche non annunciati, si sono seduti in prima fila.

Sanremo 2023: i VIP in platea per l’appuntamento conclusivo

Il nome più sorprendente è quello di Charles Leclerc, pilota della Ferrari in Formula 1. L’enfant prodige monegasco ha comunicato ai fan la sua presenza nelle ore precedenti all’evento, attraverso una Instagram Story. Durante le battute iniziali, il conduttore e direttore artistico della settantatreesima edizione, Amadeus, ha raggiunto il driver per dargli il suo personale benvenuto.

Anche se non ha origini italiane, il nostro Paese è di fatto una seconda casa per Leclerc. Lo è stato dall’approdo in F1, con l’Alfa Romeo, alla la “promozione” nel team del Cavallino Rampante.

In platea si è visto pure Fedez, ovviamente per fare il tifo alla moglie Chiara Ferragni. La numero uno delle influencer affianca nuovamente Amadeus e Gianni Morandi al timone della manifestazione, dopo il debutto di martedì. La dolce metà è apparsa in due occasioni, prima dalla Costa Smeralda, quando ha fatto della polemica sul Governo.

Poi, nella serata di ieri della cover, ha accompagnato gli Articolo 31. Un’occasione sfruttata per invitare l’esecutivo a legalizzare la cannabis, nonostante i vertici della tv di Stato non ne fossero entusiasti. Specialmente il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, ha avuto un po’ di contrasti con il cantante, che ha provocatoriamente affermato di volerlo baciare in bocca.

Nella puntata conclusiva sono, ça va sans dire, presenti pure i volti principali del servizio radiotelevisivo pubblico. Tra i tanti, oltre ad Alberto Matano ed Eleonora Daniele, le telecamere hanno indugiato su Mara Venier. La padrona di casa di Domenica In ha voluto esserci, da appassionata di musica e della manifestazione canora. In rito irrinunciabile sia per i telespettatori sia per i VIP.