Sanremo 2024, dietro le quinte il chiarimento con Angelina Mango dopo la vittoria

Sanremo non smette di regalare sorprese, chicche imperdibili e scoop. Geolier e Angelina Mango hanno parlato subito dopo proclamazione del vincitore.

La finale del Festival di Sanremo 2024 continua a generare discussioni, soprattutto sui social. La vittoria di Angelina Mango, con la sua coinvolgente “La noia”, ha suscitato opinioni contrastanti nel pubblico. Come per ogni classifica che mette in competizione i gusti e le sensazioni di tantissime persone, si creano barricate a volte più educate, altre più sguaiate.

Geolier, il secondo classificato, ha ottenuto il 60% dei voti dal pubblico, evidenziando un senso di amarezza diffuso tra i tanti italiani che lo hanno preferito al trionfo della figlia d’arte. Ora, emergono dettagli di un evento avvenuto dietro le quinte subito dopo la vittoria di Angelina.

Angelina Mango, come abbiamo visto in diretta su Raiuno, ha trionfato nella 74esima edizione del Festival di Sanremo con un brano davvero elaborato, anche se apparentemente “solo ballabile”. L’artista di Maratea ha superato Geolier, arrivato al secondo posto con “I p’ me, tu p’ te”. Angelina Mango ha anche ricevuto il premio Lucio Dalla e Giancarlo Bigazzi.

La cantante, da vittoriosa, avrà l’opportunità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmo, in Svezia. Il terzo posto è andato ad Annalisa con “Sinceramente”, mentre al quarto e quinto posto si sono piazzati Ghali con “Casa mia” e Irama con “Tu no”.

La vittoria di Angelina Mango ha diviso il pubblico. Geolier, il favorito del pubblico con il 60% dei voti, ha generato malcontento all’Ariston al momento della vittoria nella serata delle cover. Ma Angelina Mango è stata acclamata dalla sala stampa e dalla radio per la sua canzone. Dopo l’annuncio del vincitore, sui social si sono scatenate critiche, indirizzate sia all’organizzazione del Festival che al direttore artistico Amadeus.

Alcuni hanno persino suggerito una presunta faida tra i due giovani artisti arrivati al primo e secondo posto a Sanremo 2024. Tuttavia, dietro le quinte, un gesto ha posto fine a tutte le polemiche.

Tra Geolier e Angelina, primo e secondo classificato a Sanremo 2024, non c’è alcuna rivalità, palese, aspra o nascosta che sia. I due artisti si stimano reciprocamente e, subito dopo la vittoria di Angelina, si sono abbracciati dietro le quinte.

Geolier si è congratulato la collega, sottolineando la stima reciproca che esiste ed è sentita. In precedenza, il rapper napoletano aveva elogiato Angelina dopo la serata delle cover, dichiarando in un’intervista: