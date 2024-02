Venerdì 9 febbraio è andata in onda la serata cover del Festival di Sanremo 2024. Tra gli artisti c’era anche una vecchia conoscenza, che era appunto Francesco Gabbani, che si è esibito sul palco, insieme alla cantante in gara Fiorella Mannoia. La loro esibizione è piaciuta molto al pubblico.

CREDIT: RAI

I due in realtà, con le canzoni che hanno scelto di portare sul palco, si sono contesti la vittoria del Festival di Sanremo del 2017, che alla fine ha portato alla vittoria dell’uomo ed al secondo posto di Fiorella Mannoia.

Gli artisti hanno deciso di portare sul palco dell’Ariston, le canzoni “Occidentali’s Karma” e “Che sia benedetta”. Con questi brani si sono contesi la vittoria del Festival passato, ma che poi alla fine ha portato al grande successo di Francesco Gabbani.

CREDIT: RAI

Quest’ultimo però, in quella occasione, quando ha saputo che il vincitore era proprio lui con il suo brano, che scelto di fare un grandissimo gesto di rispetto nei confronti della cantante: si è inginocchiato davanti a lei, prima di ritirare il premio e di festeggiare la vittoria.

Perché Francesco Gabbani si è inginocchiato davanti a Fiorella Mannoia

CREDIT: MARCO PUGGINI

I due hanno scelto di esibirsi ancora una volta sul palco del teatro Ariston con le due hit che hanno portato al primo ed al secondo posto del Festival di Sanremo del 2017. In tanti nel sentirli si sono emozionati, ma anche divertiti.

Infatti alla fine, hanno ricevuto grandi applausi da parte del pubblico che era presente in platea. Nessuno è riuscito a stare fermo. Tuttavia, Francesco Gabbani al termine della stessa esibizione, ha deciso di fare di nuovo quel gesto di grande rispetto per Fiorella Mannoia.

Prima di prendere in mano i fiori che Amadeus gli ha portato, si è inginocchiato davanti all’artista, come segno di grande rispetto per la sua immensa carriera, ma anche per la sua età. Infatti ha ricevuto molti applausi da parte di tutto il pubblico.