Amadeus in conferenza stampa, risponde ad Elena Cecchettin ed alla possibilità che possa essere invitata sul palco di Sanremo 2024

In queste ultime ore Elena Cecchettin ha scelto di commentare l’intervento del cast di Mare Fuori durante la seconda puntata di Sanremo 2024. Ovviamente la sua storia su Instragram è diventata presto virale e lo stesso Amadeus, ha scelto di rispondere alla ragazza, durante la conferenza stampa.

CREDIT: RAI

Giulia Cecchettin lo scorso 11 novembre, ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato. La sua storia ha presto colpito tutta la Nazione, poiché per 7 giorni, quando tutti li credevano solamente scomparsi, ha toccato i cuori di tante persone, soprattutto perché alla fine l’hanno ritrovata ormai senza vita.

Elena la sorella, in questi mesi ha cercato sempre di battersi per parlare dei delitti che riguardano proprio le donne. Per questo la ragazza, dopo aver sentito il testo di Matteo Bussola, letto proprio dai ragazzi del cast di Mare Fuori, ha scelto di commentare.

CREDIT: RAI

In una storia su Instragram, ha scritto: “Le frasi ascoltate ieri sul palco sono roba da baci perugina. E soprattutto: sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile sulle donne.”

La risposta di Amadeus a Elena Cecchettin, durante la conferenza stampa

CREDIT: RAI

Il conduttore di Sanremo 2024, Amadeus, durante la conferenza stampa, ha scelto di rispondere alle domande dei giornalisti presenti, in cui gli chiedevano proprio di Elena Cecchettin. Su questo argomento ha detto:

CREDIT: RAI Non devo scusarmi con Elena Cecchettin. Non ritengo sia stata offensiva la performance del cast di Mare Fuori sui femminicidi. Rispetto il parere di Elena, ma ritengo che l’intervento del cast di Mare Fuori, sulla violenza di genere sia stato bello.

Amadeus inoltre, risponde anche sull’ipotesi che possa essere invitata sul palco dell’Ariston, il conduttore ha detto: “No, non sarà invitata, massimo dolore per quello che è successo a lei ed alla sua famiglia. Se la chiamerò privatamente? Chiami qualcuno quando ti devi scusare, ma non è questo il caso!”