Il prossimo 6 febbraio inizierà la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Una degli artisti in gara si chiama Marianna Mammone, ma tutti la conoscono con lo pseudonimo di Big Mama. Il suo brano, che si intitola “La rabbia non ti basta”, racconta la sua infanzia e adolescenza difficile, fatta di bullismo, abusi e violenze. La rapper, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha raccontato anche il dramma del tumore avuto a 20 anni.

Cresce l’hype per l’imminente inizio della 74esima edizione del Festival canoro più importante d’Italia, quello di Sanremo.

A condurre ci sarà ancora una volta Amadeus e sul palco, oltre ai tanti ospiti nazionali ed internazionali, si alterneranno i 30 artisti in gara. Tanti ritorni, tante certezze, ma anche tanti volti e nomi nuovi del panorama musicale italiano che stanno incantando con il loro talento.

Tra questi ultimi c’è anche Big Mama, all’anagrafe Marianna Marrone, nata 23 anni fa in provincia di Avellino e una degli artisti emergenti più interessanti nel mondo del rap italiano.

Il brano che presenterà si intitola “La rabbia non ti basta” e, come racconta lei a Il Corriere della Sera, parla di tutto quello che ha vissuto nella sua infanzia e adolescenza difficili.

Un passato “fatto di bullismo fisico e psicologico, anche di violenza sessuale“. Odio, continua Big Mama, al quale lei aveva sempre risposto con l’odio, arrivando anche a pensare di farla finita.

Big Mama e il cancro

Non solo abusi e bullismo, ma anche la malattia. La rapper ha infatti rivelato di aver scoperto, quando aveva solo 20 anni, di avere un cancro.

Si è sottoposta a 12 cicli di chemioterapie ed ora, fortunatamente, sta bene e si sente anche molto bella con i capelli corti.

Quello che ha dovuto subire, più la malattia, le sono serviti a diventare la persona forte che è oggi, spiega. E il messaggio che vuole mandare con la sua canzone è per tutti, non solo per le minoranze: