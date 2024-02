Sanremo 2024, la classifica della prima serata del Festival

Il 6 febbraio, Clara ha aperto la prima serata del festival di Sanremo, mentre Il Tre la chiuderà. Tutti i partecipanti saliranno sul palco dell’Ariston per il debutto della manifestazione, che vedrà Marco Mengoni come co-conduttore accanto ad Amadeus, in quella che potrebbe essere la sua ultima edizione.

Marco Mengoni, il co-conduttore e vincitore della scorsa edizione di Sanremo, ha affermato:

Quello che sento è di non essermi mai staccato da Sanremo, come se avessi vissuto sempre qui. Sono un fortunato, non tutti avranno questa opportunità. Attiro l’invidia di tanti amici che vorrebbero dire ‘dirige l’orchestra…’

Gli ospiti della prima serata sono stati Daniela Di Maggio (la madre di Giovan Battista Cutolo, giovane musicista ucciso a Napoli dopo una lite) e l’attore Edoardo Leo. Gli ospiti collezionati nella prima serata sono stati anche Tedua, Lazza e Federica Brignone, presente sul palco dell’Ariston. Amadeus, presentando l’ordine di esibizione dei cantanti, aveva affermato:

Credo di aver sempre iniziato con una donna, mi piace anche per galanteria. Chiaramente gli ultimi della prima serata saranno tra i primi nelle serate di domani e dopodomani

Di seguito tutti i 30 cantanti in gara in ordine di apparizione sul palco dell’Ariston. Di seguito la classifica dei primi cinque classificati alla prima serata del festival di Sanremo.

Clara, Diamanti grezzi; Sangiovanni, Finiscimi; Fiorella Mannoia, Mariposa; La Sad, Autodistruttivo; Irama, Tu no; Ghali, Casa mia; Negramaro, Ricominciamo tutto; Annalisa, Sinceramente; Mahmood, Tuta gold; Diodato, Ti muovi; Loredana Bertè, Pazza; Geolier , I p’ me, tu p’ te; Alessandra Amoroso, Fino a qui; The Kolors, Un ragazzo una ragazza; Angelina Mango, La noia; Il Volo, Capolavoro; BigMama, La rabbia non ti basta; Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita; Emma, Apnea; Nek e Renga, Pazzo di te; Mr Rain, Due altalene; Bnkr44, Governo punk; Gazzelle, Tutto qui; Dargen D’Amico, Onda alta; Rose Villain, Click boom!; Santi Francesi, L’amore in bocca; Fred De Palma, Il cielo non ci vuole; Maninni, Spettacolare; Alfa, Vai!; Il Tre, Fragili.

Durante la prima serata del Festival, i cantanti sono stati giudicati dalla giuria composta da membri della sala stampa, della televisione e del web. Al termine delle votazioni, la classifica provvisoria è arrivata in tarda notte con l’annuncio di Amadeus e Marco Mengoni delle prime cinque posizioni.